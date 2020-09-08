Юлия Путинцева проиграла в матче за выход в полуфинал US Open

Источник: РИА "Новости"

В ¼ финала Путинцева, посеянная на турнире под 23-м номером, встречалась с 41-ракеткой мира американкой Дженнифер Брэйди и уступила в двух партиях 3:6, 2:6. Счет в личном в противостоянии стал 2−1 в пользу казахстанки. Теннисистки провели на корте час и восемь минут.

Напомним, что Путинцева впервые вышла в четвертьфинал US OPen (до этого лучшим достижением на турнире была стадия 1/8 финала).