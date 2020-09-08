Текущие события
Футбол. Лига наций
21:45
Бельгия
Исландия
Футбол. Лига наций
21:45
Дания
Англия
Футбол. Лига наций
21:45
Франция
Хорватия
Футбол. Лига наций
21:45
Швеция
Португалия
Футбол. Лига наций
21:45
Кипр
Азербайджан
Футбол. Лига наций
21:45
Люксембург
Черногория
Футбол. Лига наций
21:45
Сан-Марино
Лихтенштейн
Хоккей. КХЛ
3-й период
Торпедо НН
СКА
45
Футбол. Лига наций
19:00
Армения
Эстония
20
Футбол. Лига наций
19:00
Грузия
Македония
11
Хоккей. КХЛ
18:00
Динамо Р
Витязь
43
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Куньлунь
70
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Сочи
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
9.09
Вегас Голден Найтс
Даллас Старз
Все события
Фоторепортажи
11Сборная России одержала вторую победу подряд в Лиге наций
20Шоу «Динамо», травма Дриусси, «Зенит» без рекорда
20:50 (мск), источник: Vesti.kz

Юлия Путинцева проиграла в матче за выход в полуфинал US Open

Казахстанка Юлия Путинцева не смогла выйти в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису (US Open), который проходит в Нью-Йорке, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В ¼ финала Путинцева, посеянная на турнире под 23-м номером, встречалась с 41-ракеткой мира американкой Дженнифер Брэйди и уступила в двух партиях 3:6, 2:6. Счет в личном в противостоянии стал 2−1 в пользу казахстанки. Теннисистки провели на корте час и восемь минут.

Напомним, что Путинцева впервые вышла в четвертьфинал US OPen (до этого лучшим достижением на турнире была стадия 1/8 финала).

Дальше четвертьфинальной стадии турниров «Большого шлема» казахстанцы в одиночном разряде не проходили. Ранее до этой стадии на «Ролан Гаррос» дважды доходила Путинцева. Также два раза на этом этапе турнира в Париже останавливалась Ярослава Шведова, у которой есть еще один четвертьфинал на «Уимблдоне».

Экс-форвард "Барыса" перешел в немецкий клуб
На дерби не будет фанатов в атрибутике «Спартака». Это незаконно
«Спартак» вернул коммерческого директора
Матчи сборной России стали лидерами телерейтинга в Москве
«Рома» запросила у «Спартака» информацию о Кокорине
Александр Кержаков провел переговоры с клубом ФНЛ
ЦСКА обыграл «Арсенал» в контрольном матче
Загитовой и Медведевой предлагали вместе вести шоу на Первом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь