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8 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Звонарева и Зигемунд вышли в финал US Open в парном разряде

Россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд пробились в финал Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.

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Источник: Спорт РИА Новости

В полуфинальном матче Звонарева и Зигемунд обыграли россиянок Анну Блинкову и Веронику Кудерметову со счетом 5:7, 6:3, 7:5. Теннисистки провели на корте 2 часа 35 минут.

Звонарева и Зигемунд в финале US Open сыграют с победительницами противостояния Эйша Мухаммад/Тэйлор Таунсенд (США) — Николь Мелихар/Сюй Ифань (США/Китай, 3-й номер посева).

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