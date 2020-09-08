Звонарева и Зигемунд вышли в финал US Open в парном разряде
Россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд пробились в финал Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
Россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд пробились в финал Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
В полуфинальном матче Звонарева и Зигемунд обыграли россиянок Анну Блинкову и Веронику Кудерметову со счетом 5:7, 6:3, 7:5. Теннисистки провели на корте 2 часа 35 минут.
Звонарева и Зигемунд в финале US Open сыграют с победительницами противостояния Эйша Мухаммад/Тэйлор Таунсенд (США) — Николь Мелихар/Сюй Ифань (США/Китай, 3-й номер посева).