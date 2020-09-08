Александра Саснович вышла во второй круг теннисного турнира в Стамбуле

В матче 1/16 финала белоруска, занимающая 106-е место в рейтинге WTA, выиграла у казахстанской теннисистки Зарины Дияс, у которой 69-я позиция — 3:6, 7:5, 6:1. Во втором сете Александра Саснович уступала 2:5, но сумела переломить ход поединка и в итоге добилась победы. Игра продолжалась 2 часа 25 минут. В поединке за выход в четвертьфинал соперницей Александры Саснович будет словацкая теннисистка Анна Шмидлова (182-й номер мирового рейтинга).