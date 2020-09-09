Зверев обыграл Чорича и стал первым полуфиналистом US Open

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 1:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:1), 6:3 в пользу 23-летнего Зверева. В полуфинале он встретится с победителем пары Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Денис Шаповалов (Канада).

Зверев занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в его активе 11 побед на турнирах под эгидой организации. Зверев повторил свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема, ранее он выходил в полуфинал Australian Open (2020).