Зверев обыграл Чорича и стал первым полуфиналистом US Open
ТАСС, 9 сентября. Пятый сеяный Александр Зверев из Германии обыграл хорвата Борну Чорича в четвертьфинале US Open. Призовой фонд соревнований составляет $53,4 млн.
ТАСС, 9 сентября. Пятый сеяный Александр Зверев из Германии обыграл хорвата Борну Чорича в четвертьфинале US Open. Призовой фонд соревнований составляет $53,4 млн.
Встреча завершилась со счетом 1:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:1), 6:3 в пользу 23-летнего Зверева. В полуфинале он встретится с победителем пары Пабло
Зверев занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации
Соревнования завершатся 13 сентября. Действующим победителем US Open является Надаль, который отказался от участия