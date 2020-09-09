Путинцева объяснила свое поражение в ¼ финала US Open

В матче за выход в полуфинал турнира Путинцева, посеянная на турнире под 23-м номером, уступила в двух партиях 41-й ракетке мира Дженнифер Брэди из США со счетом 3:6, 2:6. Американка сократила отставание в личных встречах до 1−2.

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«Я была более уставшей, чем в предыдущем матче, поэтому не могла так быстро реагировать на действия соперницы. Она выдавала быстрые розыгрыши для меня, мне не хватило реакции и скорости передвижений. Не лучший день для меня, но Дженнифер играла действительно хорошо», — приводит слова Путинцевой WTA Insider.

Отметим, что Путинцева впервые вышла в четвертьфинал US Open (до этого лучшим достижением на турнире была стадия 1/8 финала).