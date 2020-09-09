Путинцева объяснила свое поражение в ¼ финала US Open
Казахстанка Юлия Путинцева прокомментировала поражение в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису (US Open), который проходит в
Казахстанка Юлия Путинцева прокомментировала поражение в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису (US Open), который проходит в
В матче за выход в полуфинал турнира Путинцева, посеянная на турнире под 23-м номером, уступила в двух партиях 41-й ракетке мира Дженнифер Брэди из США со счетом 3:6, 2:6. Американка сократила отставание в личных встречах до 1−2.
«Я была более уставшей, чем в предыдущем матче, поэтому не могла так быстро реагировать на действия соперницы. Она выдавала быстрые розыгрыши для меня, мне не хватило реакции и скорости передвижений. Не лучший день для меня, но Дженнифер играла действительно хорошо», — приводит слова Путинцевой WTA Insider.
Отметим, что Путинцева впервые вышла в четвертьфинал US Open (до этого лучшим достижением на турнире была стадия 1/8 финала).
Дальше четвертьфинальной стадии турниров «Большого шлема» казахстанцы в одиночном разряде не проходили. Ранее до этой стадии на «Ролан Гаррос» дважды доходила Путинцева. Также два раза на этом этапе турнира в Париже останавливалась Ярослава Шведова, у которой есть еще один четвертьфинал на «Уимблдоне».