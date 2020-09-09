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11:18 (мск), источник: ТАСС

Карреньо-Буста сыграет со Зверевым в полуфинале US Open

ТАСС, 9 сентября. Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста обыграл канадца Дениса Шаповалова в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата США (US Open). Призовой фонд соревнований составляет $53,4 млн.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 0:6, 6:3 в пользу 29-летнего испанца, посеянного на турнире под 20-м номером. 21-летний Шаповалов имел 12-й номер посева. В полуфинале Карреньо-Буста сыграет с немцем Александром Зверевым (5). В четвертьфинале турнира испанец стал победителем благодаря дисквалификации первой ракетки мира серба Новака Джоковича, который случайно попал мячом в бокового арбитра.

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Карреньо-Буста занимает 27-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету четыре победы на турнирах под эгидой организации. Карреньо-Буста во второй раз сыграет в полуфинале Открытого чемпионата США, что является для него наивысшим достижением на турнирах серии Большого шлема.

Шаповалов является 17-й ракеткой мира, выиграв один титул АТР. На турнирах серии Большого шлема они ни разу не доходил дальше третьего круга соревнований.

Соревнования завершатся 13 сентября. Действующим победителем Открытого чемпионата США является испанец Рафаэль Надаль, который отказался от участия из-за эпидемиологической ситуации. Соревнования проходят без зрителей.

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