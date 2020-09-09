Карреньо-Буста сыграет со Зверевым в полуфинале US Open
ТАСС, 9 сентября. Испанский теннисист Пабло
ТАСС, 9 сентября. Испанский теннисист Пабло
Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 0:6, 6:3 в пользу 29-летнего испанца, посеянного на турнире под 20-м номером. 21-летний Шаповалов имел 12-й номер посева. В полуфинале
Шаповалов является 17-й ракеткой мира, выиграв один титул АТР. На турнирах серии Большого шлема они ни разу не доходил дальше третьего круга соревнований.
Соревнования завершатся 13 сентября. Действующим победителем Открытого чемпионата США является испанец Рафаэль Надаль, который отказался от участия