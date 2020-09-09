Карреньо-Буста сыграет со Зверевым в полуфинале US Open

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 0:6, 6:3 в пользу 29-летнего испанца, посеянного на турнире под 20-м номером. 21-летний Шаповалов имел 12-й номер посева. В полуфинале Карреньо-Буста сыграет с немцем Александром Зверевым (5). В четвертьфинале турнира испанец стал победителем благодаря дисквалификации первой ракетки мира серба Новака Джоковича, который случайно попал мячом в бокового арбитра.

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Карреньо-Буста занимает 27-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету четыре победы на турнирах под эгидой организации. Карреньо-Буста во второй раз сыграет в полуфинале Открытого чемпионата США, что является для него наивысшим достижением на турнирах серии Большого шлема.

Шаповалов является 17-й ракеткой мира, выиграв один титул АТР. На турнирах серии Большого шлема они ни разу не доходил дальше третьего круга соревнований.