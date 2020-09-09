Зарина Дияс упустила два матчбола и вылетела с турнира в Стамбуле

На старте турнира Дияс, занимающая 69-е место в рейтинге WTA, встречалась со 106-й ракеткой мира Александрой Саснович из Беларуси. Казахстанка выиграла первый сет 6:3 и вела 5:3 во втором. Дияс имела два матчбола на своей подаче, но не смогла их реализовать. В итоге она проиграла четыре гейма подряд, позволив Саснович взять партию (5:7).