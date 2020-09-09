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11:31 (мск), источник: Vesti.kz

Зарина Дияс упустила два матчбола и вылетела с турнира в Стамбуле

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс не смогла пробиться во второй круг турнира в Стамбуле, призовой фонд которого составляет 202 500 долларов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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На старте турнира Дияс, занимающая 69-е место в рейтинге WTA, встречалась со 106-й ракеткой мира Александрой Саснович из Беларуси. Казахстанка выиграла первый сет 6:3 и вела 5:3 во втором. Дияс имела два матчбола на своей подаче, но не смогла их реализовать. В итоге она проиграла четыре гейма подряд, позволив Саснович взять партию (5:7).

В решающем сете Дияс не смогла навязать борьбу, взяв один один гейм — 1:5. В 1/8 финала турнира в Стамбуле Саснович встретится с Анной Каролиной Шмидловой из Словакии.

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