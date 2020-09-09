Первая ракетка мира Эшли Барти досрочно завершила сезон

Источник: AP 2020

Ранее Барти заявила, что пропустит Открытый чемпионат США из-за опасности заражения коронавирусом. С 21 сентября по 11 октября пройдет Открытый чемпионат Франции, в прошлом году она стала победительницей турнира.

«Это трудное решение, но, к сожалению, в этом году я не выступлю в Европе, — написала Барти. — Прошлогодний Открытый чемпионат Франции стал особенным для меня, так что это решение было принять нелегко».

«У этого решения две причины, первая — риск для здоровья, который все еще сохраняется из-за угрозы коронавируса. Вторая — моя подготовка, она не была идеальной, поскольку мой тренер не мог участвовать в тренировках из-за закрытия границ. С нетерпением жду предсезонной подготовки и лета в Австралии. Это был трудный год для нас всех, но здоровье и благополучие моей семьи и моей команды всегда будут моим приоритетом», — добавила спортсменка.