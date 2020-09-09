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21:10 (мск), источник: ТАСС

Первая ракетка мира Эшли Барти досрочно завершила сезон

ТАСС, 9 сентября. Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти объявила о досрочном завершении сезона-2020. Об этом спортсменка написала в Instagram.

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Источник: AP 2020

Ранее Барти заявила, что пропустит Открытый чемпионат США из-за опасности заражения коронавирусом. С 21 сентября по 11 октября пройдет Открытый чемпионат Франции, в прошлом году она стала победительницей турнира.

«Это трудное решение, но, к сожалению, в этом году я не выступлю в Европе, — написала Барти. — Прошлогодний Открытый чемпионат Франции стал особенным для меня, так что это решение было принять нелегко».

«У этого решения две причины, первая — риск для здоровья, который все еще сохраняется из-за угрозы коронавируса. Вторая — моя подготовка, она не была идеальной, поскольку мой тренер не мог участвовать в тренировках из-за закрытия границ. С нетерпением жду предсезонной подготовки и лета в Австралии. Это был трудный год для нас всех, но здоровье и благополучие моей семьи и моей команды всегда будут моим приоритетом», — добавила спортсменка.

Барти 24 года, она занимает первую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) с 24 июня 2019 года. Высшим достижением австралийки на турнирах серии Большого шлема является победа на Открытом чемпионате Франции. Также она выходила в полуфинал Открытого чемпионата Австралии и доходила до четвертого раунда на US Open и Уимблдоне. Барти является победительницей восьми турниров под эгидой WTA.

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