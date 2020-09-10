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00:55 (мск), источник: ТАСС

Медведев победил Рублева и вышел в полуфинал US Open

ТАСС, 10 сентября. Российский теннисист Даниил Медведев победил соотечественника Андрея Рублева в четвертьфинале Открытого чемпионата США (US Open).

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Источник: AP 2020

Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:5) в пользу 24-летнего Медведева. Теннисисты в третий раз встречались друг с другом, Рублеву ни разу не удалось обыграть своего оппонента. В полуфинале третий сеяный турнира сыграет против победителя матча Доминик Тим (Австрия, второй номер посева) — Алекс де Минаур (Австралия, 21). Их встреча пройдет в ночь на четверг.

Медведев располагается на пятой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). В активе россиянина семь побед на турнирах под эгидой ATP. В прошлогоднем розыгрыше US Open он дошел до финала, что является его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема. Тогда россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю в пяти сетах.

Рублеву 22 года, он располагается на 14-й строчке рейтинга АТР, в активе россиянина четыре победы на турнирах под эгидой ассоциации. Рублев повторил свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема — в 2017 году он также дошел до четвертьфинала US Open.

Соревнования завершатся 13 сентября. Действующим победителем является Надаль, который отказался от участия из-за эпидемиологической ситуации. Соревнования проходят без зрителей. Призовой фонд составляет $53,4 млн.

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