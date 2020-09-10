Даниил Медведев — в полуфинале US Open! Никому из соперников он не отдал ни сета
В предыдущих четвертьфиналах с Андреем Рублёвым тоже побеждал Медведев, а потом выигрывал титул. Продолжит ли Даниил эту традицию?
В предыдущих четвертьфиналах с Андреем Рублёвым тоже побеждал Медведев, а потом выигрывал титул. Продолжит ли Даниил эту традицию?
На кортах US Open-2020 прошёл первый в истории русский четвертьфинал мужского одиночного разряда между Андреем Рублёвым и Даниилом Медведевым. Теннисисты стали непримиримыми соперниками ещё в детские годы. Они не раз вспоминали, как бурно и эмоционально проходили их встречи лет 10−12 назад. И поединок Медведева и Рублёва на US Open стал продолжением тех баталий.
Первый сет прошёл в равной борьбе — ни у одного теннисиста не было даже
Второй сет у Рублёва ушёл на то, чтобы успокоиться. Было видно, что он ещё вспоминает упущенные сетболы. В шестом гейме Андрей потерял концентрацию и позволил Медведеву сделать брейк. Даниил сохранил своё преимущество до конца партии — 6:3. В третьем сете ситуация вновь выровнялась. Теннисисты чётко брали свою подачу и дело снова дошло до
Сразу после матча полуфиналист US Open-2020 Даниил Медведев рассказал о том, что ему помогло выиграть эту встречу: «В первом сете на
Для Рублёва и Медведева это был третий поединок на профессиональном уровне, и снова, как в Цинциннати и Санкт-Петербурге-2019 теннисисты встретились на стадии четвертьфинала. И тогда, и сейчас, Даниил не потерял ни одного сета. Любопытно, что на тех турнирах Медведев в итоге становился победителем. Продолжит ли Даниил эту традицию в
Даниил Сальников