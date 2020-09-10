Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Куньлунь
Футбол. Еврокубки
20:30
Нымме Калью
Мура
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
ПСЖ
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Айлендерс
21
Хоккей. НХЛ
11.09
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
Все события
Фоторепортажи
20Шоу «Динамо», травма Дриусси, «Зенит» без рекорда
28Ничья «Локо» и «Зенита», обход Медведева, прощание Миранчука
11:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Даниил Медведев — в полуфинале US Open! Никому из соперников он не отдал ни сета

В предыдущих четвертьфиналах с Андреем Рублёвым тоже побеждал Медведев, а потом выигрывал титул. Продолжит ли Даниил эту традицию?

Наверх
Источник: AP 2020

На кортах US Open-2020 прошёл первый в истории русский четвертьфинал мужского одиночного разряда между Андреем Рублёвым и Даниилом Медведевым. Теннисисты стали непримиримыми соперниками ещё в детские годы. Они не раз вспоминали, как бурно и эмоционально проходили их встречи лет 10−12 назад. И поединок Медведева и Рублёва на US Open стал продолжением тех баталий.

Первый сет прошёл в равной борьбе — ни у одного теннисиста не было даже брейк-пойнта. Дело дошло до тай-брейка. Там Рублёв с самого начала захватил инициативу, получил преимущество и довёл дело до тройного сетбола (6:3), однако после череды ошибок Андрея его соперник счёт сравнял. Это сразу же вывело Рублёва из себя. Он сначала швырнул ракетку на корт, а когда проиграл сет — 6:7 (6:8), стал ругаться со своим тренером, сидящим на трибуне. Но этого было мало — подходя к своему стулу, Андрей стал колотить ракеткой по сумке.

Во время загрузки произошла ошибка.

Второй сет у Рублёва ушёл на то, чтобы успокоиться. Было видно, что он ещё вспоминает упущенные сетболы. В шестом гейме Андрей потерял концентрацию и позволил Медведеву сделать брейк. Даниил сохранил своё преимущество до конца партии — 6:3. В третьем сете ситуация вновь выровнялась. Теннисисты чётко брали свою подачу и дело снова дошло до тай-брейка. Россияне сразу же обменялись мини-брейками. Потом Медведев воспользовался второй слабой подачей соперника и вышел вперёд — 5:3. Рублёв сравнял счёт, но затем Даниил заработал первый матчбол и тут же его реализовал — 7:6, 6:3, 7:6. Снова победа в трёх партиях! Медведев остаётся единственным теннисистом на турнире, который не отдал соперникам ни одного сета.

Источник: AP 2020

Сразу после матча полуфиналист US Open-2020 Даниил Медведев рассказал о том, что ему помогло выиграть эту встречу: «В первом сете на тай-брейке при счёте 6:3 я уже думал, что не спасу этот сет. Но потом стал концентрироваться на каждом мяче. Я знал, что Андрей будет играть агрессивно, мне нужно было действовать на контратаках. Думаю, что я выбрал хорошую тактику». В целом, Даниил действовал на протяжении всего матча уверенно, спокойно, был полностью сконцентрирован на игре. Не сбил его настроя даже момент в концовке первого сета при счёте 6:5 в пользу Рублёва, когда на стадионе на несколько минут неожиданно выключилось электричество. Единственное пока, что должно беспокоить поклонников Медведева, это то, что в середине третьего сета он вызывал на корт врача, жалуясь на проблемы в правом плече. Будем надеяться, что к полуфиналу Даниил сумеет восстановиться. Его соперник определится в матче Алекс де Минор — Доминик Тим.

Для Рублёва и Медведева это был третий поединок на профессиональном уровне, и снова, как в Цинциннати и Санкт-Петербурге-2019 теннисисты встретились на стадии четвертьфинала. И тогда, и сейчас, Даниил не потерял ни одного сета. Любопытно, что на тех турнирах Медведев в итоге становился победителем. Продолжит ли Даниил эту традицию в Нью-Йорке?

Даниил Сальников

 Самые фигуристые фитоняшки "Инстаграма"!
Девушка-боец потрясает не только красотой, но и нокаутами!
Загитова решила, что шоу важнее спортивной карьеры
В Москве прошел турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова
Кучеров забросил победную шайбу за 9 секунд до конца игры
СМИ: Кокорин готов на снижение зарплаты ради перехода в «Рому»
Экс-баскетболистка сборной России может возглавить клуб НБА
«Интеру» Бекхэма сложно: доходов нет, последнее место
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь