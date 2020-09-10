Даниил Медведев — в полуфинале US Open! Никому из соперников он не отдал ни сета

Источник: AP 2020

На кортах US Open-2020 прошёл первый в истории русский четвертьфинал мужского одиночного разряда между Андреем Рублёвым и Даниилом Медведевым. Теннисисты стали непримиримыми соперниками ещё в детские годы. Они не раз вспоминали, как бурно и эмоционально проходили их встречи лет 10−12 назад. И поединок Медведева и Рублёва на US Open стал продолжением тех баталий.

Первый сет прошёл в равной борьбе — ни у одного теннисиста не было даже брейк-пойнта. Дело дошло до тай-брейка. Там Рублёв с самого начала захватил инициативу, получил преимущество и довёл дело до тройного сетбола (6:3), однако после череды ошибок Андрея его соперник счёт сравнял. Это сразу же вывело Рублёва из себя. Он сначала швырнул ракетку на корт, а когда проиграл сет — 6:7 (6:8), стал ругаться со своим тренером, сидящим на трибуне. Но этого было мало — подходя к своему стулу, Андрей стал колотить ракеткой по сумке.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7fe51fde22aa447aca47" data-vnd="7fe51fde22aa447aca47" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7fe51fde22aa447aca47" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Второй сет у Рублёва ушёл на то, чтобы успокоиться. Было видно, что он ещё вспоминает упущенные сетболы. В шестом гейме Андрей потерял концентрацию и позволил Медведеву сделать брейк. Даниил сохранил своё преимущество до конца партии — 6:3. В третьем сете ситуация вновь выровнялась. Теннисисты чётко брали свою подачу и дело снова дошло до тай-брейка. Россияне сразу же обменялись мини-брейками. Потом Медведев воспользовался второй слабой подачей соперника и вышел вперёд — 5:3. Рублёв сравнял счёт, но затем Даниил заработал первый матчбол и тут же его реализовал — 7:6, 6:3, 7:6. Снова победа в трёх партиях! Медведев остаётся единственным теннисистом на турнире, который не отдал соперникам ни одного сета.

Источник: AP 2020

Сразу после матча полуфиналист US Open-2020 Даниил Медведев рассказал о том, что ему помогло выиграть эту встречу: «В первом сете на тай-брейке при счёте 6:3 я уже думал, что не спасу этот сет. Но потом стал концентрироваться на каждом мяче. Я знал, что Андрей будет играть агрессивно, мне нужно было действовать на контратаках. Думаю, что я выбрал хорошую тактику». В целом, Даниил действовал на протяжении всего матча уверенно, спокойно, был полностью сконцентрирован на игре. Не сбил его настроя даже момент в концовке первого сета при счёте 6:5 в пользу Рублёва, когда на стадионе на несколько минут неожиданно выключилось электричество. Единственное пока, что должно беспокоить поклонников Медведева, это то, что в середине третьего сета он вызывал на корт врача, жалуясь на проблемы в правом плече. Будем надеяться, что к полуфиналу Даниил сумеет восстановиться. Его соперник определится в матче Алекс де Минор — Доминик Тим.

Для Рублёва и Медведева это был третий поединок на профессиональном уровне, и снова, как в Цинциннати и Санкт-Петербурге-2019 теннисисты встретились на стадии четвертьфинала. И тогда, и сейчас, Даниил не потерял ни одного сета. Любопытно, что на тех турнирах Медведев в итоге становился победителем. Продолжит ли Даниил эту традицию в Нью-Йорке?