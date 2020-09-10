Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в полуфинал US Open

Источник: AFP 2020

Минувшей ночью экс-первая ракетка планеты уверенно обыграла в четвертьфинальном поединке бельгийку Элизе Мертенс (18), уступив сопернице лишь один гейм, — 6:1, 6:0. Матч продолжался всего 1 час 13 минут.

В поединке за выход в финал Виктория Азаренко встретится со своей давней соперницей, еще одним бывшим лидером мирового рейтинга американкой Сереной Уильямс (8). В прошлые годы Виктория Азаренко четыре раза побеждала Серену Уильямс, уступив в 18 поединках. На US Open американка дважды подряд обыгрывала белоруску в финалах — в 2012 и 2013 годах.

В другом полуфинале японская теннисистка Наоми Осака (9) будет соперничать с американкой Дженнифер Брэди (41).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7fe51fde22aa447aca47" data-vnd="7fe51fde22aa447aca47" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7fe51fde22aa447aca47" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

На нынешнем турнире Виктория Азаренко поочередно победила австрийку Барбару Хаас (139) — 6:1, 6:2, белоруску Арину Соболенко (11) — 6:1, 6:3, польскую теннисистку Игу Швентек (53) — 6:4, 6:2 и чешку Каролину Мухову (26) — 6:1, 6:4.

Ранее выступления в Нью-Йорке завершили белорусские теннисистки Александра Саснович (106), Ольга Говорцова (130) и Вера Лапко (351). У мужчин Егор Герасимов (72) проиграл во втором раунде турнира.