Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в полуфинал US Open

Минувшей ночью экс-первая ракетка планеты уверенно обыграла в четвертьфинальном поединке бельгийку Элизе Мертенс (18), уступив сопернице лишь один гейм, — 6:1, 6:0. Матч продолжался всего 1 час 13 минут.
В поединке за выход в финал Виктория Азаренко встретится со своей давней соперницей, еще одним бывшим лидером мирового рейтинга американкой Сереной Уильямс (8). В прошлые годы Виктория Азаренко четыре раза побеждала Серену Уильямс, уступив в 18 поединках. На US Open американка дважды подряд обыгрывала белоруску в финалах — в 2012 и 2013 годах.
В другом полуфинале японская теннисистка Наоми Осака (9) будет соперничать с американкой Дженнифер Брэди (41).
На нынешнем турнире Виктория Азаренко поочередно победила австрийку Барбару Хаас (139) — 6:1, 6:2, белоруску Арину Соболенко (11) — 6:1, 6:3, польскую теннисистку Игу Швентек (53) — 6:4, 6:2 и чешку Каролину Мухову (26) — 6:1, 6:4.
Ранее выступления в Нью-Йорке завершили белорусские теннисистки Александра Саснович (106), Ольга Говорцова (130) и Вера Лапко (351). У мужчин Егор Герасимов (72) проиграл во втором раунде турнира.
Открытый чемпионат США, общий призовой фонд которого в этом году составляет $53,4 млн, финиширует 13 сентября.