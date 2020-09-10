Медведев сыграет в полуфинале US Open с Домиником Тимом
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Австриец Доминик Тим стал соперником россиянина Даниила Медведева по полуфиналу Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Австриец Доминик Тим стал соперником россиянина Даниила Медведева по полуфиналу Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
В четвертьфинале Тим, посеянный под 2-м номером, обыграл австралийца Алекса де Минаура (21-й номер посева) — 6:1, 6:2, 6:4. Матч продолжался 2 часа 4 минуты.
Медведев (3) ранее в своем четвертьфинале обыграл соотечественника Андрея Рублева (10) — 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:5).