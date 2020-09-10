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11:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Медведев сыграет в полуфинале US Open с Домиником Тимом

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Австриец Доминик Тим стал соперником россиянина Даниила Медведева по полуфиналу Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.

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Источник: Reuters

В четвертьфинале Тим, посеянный под 2-м номером, обыграл австралийца Алекса де Минаура (21-й номер посева) — 6:1, 6:2, 6:4. Матч продолжался 2 часа 4 минуты.

Во время загрузки произошла ошибка.

Медведев (3) ранее в своем четвертьфинале обыграл соотечественника Андрея Рублева (10) — 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:5).

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