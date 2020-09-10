Виктория Азаренко: я обожаю играть с Сереной. Она из тех, кто заставляют меня прибавлять и становиться лучше

«Если честно, я не считаю победы. И не хочу заглядывать в прошлое — в этом нет смысла. Сейчас я просто с радостью подхожу в каждому матчу, как будто каждый раз решаю загадку. Это мотивирует меня на упорную работу», — цитирует теннисистку usopen.org.
В полуфинале Азаренко в 23-й раз сыграет с Сереной Уильямс (личные встречи — 4−18).
«Я обожаю играть с Сереной. Мы всегда играем на больших стадионах, это всегда серьезные битвы. Она из тех теннисисток, которые заставляют меня прибавлять и становиться лучше. Мы с ней давненько не встречались (с турнира в Индиан-Уэллс-2019). И,