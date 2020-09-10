Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Барыс
Куньлунь
21
Футбол. Еврокубки
20:30
Нымме Калью
Мура
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
ЦСКА
ОТ
12
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
ПСЖ
Хоккей. НХЛ
11.09
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Айлендерс
21
Все события
Фоторепортажи
15Финал Лиги чемпионов: «Бавария» сильнее «ПСЖ»
33«Рубин» Слуцкого отнял очки у ЦСКА в Москве
12:14 (мск), источник: Прессбол

Виктория Азаренко: я обожаю играть с Сереной. Она из тех, кто заставляют меня прибавлять и становиться лучше

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко прокомментировала 10-ю победу подряд. Белоруска разгромила Элиз Мертенс в четвертьфинале «US Open» (6:1, 6:0).

Наверх
Источник: Reuters

«Если честно, я не считаю победы. И не хочу заглядывать в прошлое — в этом нет смысла. Сейчас я просто с радостью подхожу в каждому матчу, как будто каждый раз решаю загадку. Это мотивирует меня на упорную работу», — цитирует теннисистку usopen.org.

В полуфинале Азаренко в 23-й раз сыграет с Сереной Уильямс (личные встречи — 4−18).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я обожаю играть с Сереной. Мы всегда играем на больших стадионах, это всегда серьезные битвы. Она из тех теннисисток, которые заставляют меня прибавлять и становиться лучше. Мы с ней давненько не встречались (с турнира в Индиан-Уэллс-2019). И, по-моему, тогда мы обе играли не очень хорошо. Но полуфинал “Большого шлема” — это совершенно другое. Я люблю играть с лучшими, это дает возможность оценить себя, свой уровень. И я работаю ради того, чтобы играть важные матчи против лучших», — рассказала Азаренко.

 Топ-50 "лимитчиков" на следующий сезон
Директор "Крумкачоў" Олег Давидович: матч с минским "Динамо" состоялся в условиях, приближенных к стихийному бедствию
Загитова решила, что шоу важнее спортивной карьеры
Сехудо объяснил Гэтжи, как победить Хабиба
Медведев – в полуфинале US Open! Никому не отдал ни сета
Айзерман и его след в нынешней «Тампе». Он откопал Кучерова
СМИ: Кокорин готов на снижение зарплаты ради перехода в «Рому»
Двоюродный брат Хабиба считает, что ему пока рано в UFC
«Интеру» Бекхэма сложно: доходов нет, последнее место
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь