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10 сентября, источник: БЕЛТА

Белоруска Александра Саснович пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Стамбуле

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович одержала вторую победу на турнире в турецком Стамбуле с призовым фондом $202 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в трехсетовом поединке за выход в четвертьфинал белоруска одолела словацкую теннисистку Анну Шмидлову (182) — 6:7 (5:7), 6:4, 6:3. Встреча продолжалась почти три часа. В первом раунде Александра Саснович выиграла у казахстанской теннисистки Зарины Дияс (69) — 3:6, 7:5, 6:1.

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В матче за попадание в полуфинальную стадию Александра Саснович встретится с победительницей игры между французской теннисисткой Каролин Гарсией (50) и чешкой Терезой Мартинцовой (136).

В парном разряде этих соревнований белоруска Лидия Морозова и румынская спортсменка Кристина-Андреа Миту уступили в 1/8 финала американо-чилийскому тандему Дезире Кравчик / Алекса Гуарачи — 6:4, 1:6, 8:10.

На мужском турнире серии «Челленджер» в чешском Простееве белорусский теннисист Илья Ивашко (139) в 1/16 финала одиночного разряда встречался с чехом Иржи Веселым (67) и уступил в двух партиях — 2:6, 3:6. В четвертьфинале парного разряда белорусско-израильский дуэт Андрей Василевский / Йонатан Эрлих проиграл чешскому тандему Зденек Колар / Лукаш Росол — 4:6, 4:6.

Турниры в Стамбуле и Простееве завершатся 13 сентября.

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