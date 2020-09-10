Российская теннисистка Гаспарян не сумела завершить матч на турнире в Стамбуле

Матч второго круга был остановлен в первом сете при счете 3:2 в пользу шведской спортсменки.

Гаспарян 26 лет, она располагается на 117-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), в ее активе две победы на турнирах под эгидой организации. На турнирах серии Большого шлема ее лучшим результатом является выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии — 2016.