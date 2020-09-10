Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ланс
ПСЖ
10
Хоккей. НХЛ
11.09
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
Футбол. Еврокубки
20:30
Нымме Калью
Мура
04
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Куньлунь
32
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
ЦСКА
Б
12
Хоккей. КХЛ
11.09
Автомобилист
Торпедо НН
Все события
Фоторепортажи
28Ничья «Локо» и «Зенита», обход Медведева, прощание Миранчука
18Дубль Дзюбы и чудо-гол Караваева принесли России победу
21:51 (мск), источник: ТАСС

Российская теннисистка Гаспарян не сумела завершить матч на турнире в Стамбуле

ТАСС, 10 сентября. Россиянка Маргарита Гаспарян отказалась от продолжения встречи против Ребекки Петерсон из Швеции на теннисном турнире в Стамбуле.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Матч второго круга был остановлен в первом сете при счете 3:2 в пользу шведской спортсменки.

Ранее из борьбы выбыла 35-летняя Светлана Кузнецова, уступив во втором круге канадке Эжени Бушар (6:7 (3:7), 7:6 (7:5), 2:6).

Гаспарян 26 лет, она располагается на 117-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), в ее активе две победы на турнирах под эгидой организации. На турнирах серии Большого шлема ее лучшим результатом является выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии — 2016.

 "Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
"Начинались какие-то боли. Было ощущение, будто бы просто разваливаешься"
Овечкину предложат новый контракт в «Вашингтон Кэпиталс»
Сехудо объяснил Гэтжи, как победить Хабиба
«Интер» отказал «Барселоне» в продаже игрока сборной Нидерландов
«Он тоже хорош»: Президент «Аталанты» похвалил Антона Миранчука
Бывший чемпион мира по боксу собрался вернуться на ринг в 50 лет
Акинфеев мог перейти в «Спартак». Почему он остался в ЦСКА
«Барселона» отказалась от многомиллионного предложения по Фати
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь