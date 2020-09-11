Павич и Соарес стали победителями US Open в парном разряде

Источник: AP 2020

Павич и Соарес в финале нанесли поражение Николе Мектичу и Уэсли Колхофу (Хорватия/Нидерланды, 8-й номер посева) со счетом 7:5, 6:3. Матч продолжался 1 час 31 минуту.

Павич, которому в июле исполнилось 27 лет, впервые в карьере выиграл US Open в парном разряде.

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