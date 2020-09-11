Павич и Соарес стали победителями US Open в парном разряде
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Хорват Мате Павич и бразилец Бруно Соарес стали победителями Открытого чемпионата США по теннису в
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Хорват Мате Павич и бразилец Бруно Соарес стали победителями Открытого чемпионата США по теннису в
Павич и Соарес в финале нанесли поражение Николе Мектичу и Уэсли Колхофу (Хорватия/Нидерланды, 8-й номер посева) со счетом 7:5, 6:3. Матч продолжался 1 час 31 минуту.
Павич, которому в июле исполнилось 27 лет, впервые в карьере выиграл US Open в парном разряде.
Для 38-летнего Соареса это второй титул на Открытом чемпионате США в парах.