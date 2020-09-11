Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
Футбол. Зарубежный
10.09
Ланс
ПСЖ
10
Футбол. Еврокубки
10.09
Нымме Калью
Мура
04
Хоккей. КХЛ
10.09
Барыс
Куньлунь
32
Хоккей. КХЛ
10.09
Сибирь
ЦСКА
Б
12
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Торпедо НН
Все события
Фоторепортажи
15Финал Лиги чемпионов: «Бавария» сильнее «ПСЖ»
18Дубль Дзюбы и чудо-гол Караваева принесли России победу
00:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Павич и Соарес стали победителями US Open в парном разряде

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Хорват Мате Павич и бразилец Бруно Соарес стали победителями Открытого чемпионата США по теннису в Нью-Йорке в парном разряде.

Наверх
Источник: AP 2020

Павич и Соарес в финале нанесли поражение Николе Мектичу и Уэсли Колхофу (Хорватия/Нидерланды, 8-й номер посева) со счетом 7:5, 6:3. Матч продолжался 1 час 31 минуту.

Павич, которому в июле исполнилось 27 лет, впервые в карьере выиграл US Open в парном разряде.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для 38-летнего Соареса это второй титул на Открытом чемпионате США в парах.

Читайте также
 Эта Соня не даст уснуть: российская теннисистка взбудоражила соцсети
Российская спортсменка исполнила трюк с переодеванием и удивила фанатов
Овечкину предложат новый контракт в «Вашингтон Кэпиталс»
«Пари Сен-Жермен» стартовал в чемпионате Франции с поражения
«Интер» отказал «Барселоне» в продаже игрока сборной Нидерландов
«Он тоже хорош»: Президент «Аталанты» похвалил Антона Миранчука
Бывший чемпион мира по боксу собрался вернуться на ринг в 50 лет
Акинфеев мог перейти в «Спартак». Почему он остался в ЦСКА
«Барселона» отказалась от многомиллионного предложения по Фати
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь