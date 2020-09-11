Невероятно! Азаренко не пустила Серену в финал US Open, разрушив её мечту о 24-м «Шлеме»
Белоруска Виктория Азаренко победила Серену Уильямс в полуфинале US Open. Будет ли у американки ещё шанс выиграть турнир «Большого шлема»?
Белоруска Виктория Азаренко победила Серену Уильямс в полуфинале US Open. Будет ли у американки ещё шанс выиграть турнир «Большого шлема»?
После рождения дочери Олимпии американка Серена Уильямс дважды подряд выходила в финал US Open, но оба раза терпела поражения. Теперь она даже не дошла до решающего матча и уступила на стадии полуфинала белорусской теннисистке Виктории Азаренко.
Начало полуфинального матча с Викторией Азаренко не предвещало для Серены никаких проблем. Она очень уверенно выиграла первый сет за 35 минут, чувствуя себя полноценной хозяйкой на корте — 6:1. Всё изменилось во втором сете. Уже на первой своей подаче Виктория отыгралась с
Было видно, что Серена расстроилась после поражения во втором сете, но гораздо важнее, что американка физически подсела. Азаренко её выматывала, заставляла много двигаться. Американка выполняла фантастические удары — острые, мощные. Но Виктория терпела и отбивала, вынуждая соперницу всё чаще ошибаться. Уильямс уже не успевала толком восстанавливать дыхание к очередному розыгрышу. Возможно, на состоянии Серены сказалось турнирное расписание. После трёхсетового четвертьфинала с болгаркой Цветаной Пиронковой у Уильямс не было дня отдыха. Об этом и предупреждали эксперты, что теннисистке, которой через несколько недель исполнится 39 лет, будет тяжело в ежедневном режиме играть затяжные матчи.
В начале третьего сета на подаче Серены развернулась борьба, и в
Это невероятный итог полуфинала! Серена не проигрывала в полуфинале US Open с 2016 года. Американка специального готовилась именно к Открытому чемпионату США — 2020 весь карантин. Ради 24-й победы на турнире «Большого шлема» она постелила у себя дома корт с точно таким же покрытием, как в
И, конечно же, не было бы этого поражения Серены Уильямс, если бы не фантастическая игра Виктории Азаренко. Белоруска тоже несколько лет назад стала мамой, но возвращалась она в тур с большим трудом, никак не могла выйти на свой прежний уровень игры. Теннисистка признавалась, что её уже посещали мысли об окончании карьеры. И вот после карантина Виктория блестяще выступила на этих же кортах в рамках турнира категории Premier Цинциннати, который переехал в
Даниил Сальников