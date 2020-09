Невероятно! Азаренко не пустила Серену в финал US Open, разрушив её мечту о 24-м «Шлеме»

После рождения дочери Олимпии американка Серена Уильямс дважды подряд выходила в финал US Open, но оба раза терпела поражения. Теперь она даже не дошла до решающего матча и уступила на стадии полуфинала белорусской теннисистке Виктории Азаренко.

Это невероятный итог полуфинала! Серена не проигрывала в полуфинале US Open с 2016 года. Американка специального готовилась именно к Открытому чемпионату США — 2020 весь карантин. Ради 24-й победы на турнире «Большого шлема» она постелила у себя дома корт с точно таким же покрытием, как в Нью-Йорке. Ведь Уильямс так мечтала сравняться по количеству побед на «шлемах» с рекордсменкой всех времён австралийкой Маргарет Корт, у которой эти побед как раз 24. На US Open-2020 не приехало большое число представительниц топ-100, включая первую ракетку мира Эшли Барти. Казалось бы, что лучшего шанса для Уильямс быть не может. Но опять не получилось. Напомним, что после возвращения Серены Уильямс из декретного отпуска она уже 4 раза играла в финалах турниров «Большого шлема» (Уимблдон и US Open — 2018, 2019), а теперь оступилась в шаге от решающего матча. Вот так мечта о 24-м «Шлеме» в очередной раз была разрушена. Будет ли у американки ещё шанс выиграть турнир «Большого шлема»?