Первый канал покажет полуфинал US Open с участием Даниила Медведева

«Мы покажем матч Медведев — Тим в полуфинале US Open», — сообщили в пресс-службе.
Встреча состоится 12 сентября, начало — 01:00 мск.
В другом полуфинале встретятся испанец Пабло Карреньо-Буста и представляющий Германию Александр Зверев.
Медведев располагается на пятой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). В активе россиянина семь побед на турнирах под эгидой ATP. В прошлогоднем розыгрыше US Open он дошел до финала, что является его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема. Тогда россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю в пяти сетах.
US Open завершится 13 сентября. Соревнования проходят без зрителей. Призовой фонд составляет $53,4 млн.