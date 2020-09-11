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21:40 (мск), источник: ТАСС

Вера Звонарева второй раз в карьере стала победительницей US Open в парном разряде

ТАСС, 11 сентября. Россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд обыграли американку Николь Меличар и китаянку Сюй Ифань в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) в парном разряде. Призовой фонд соревнований составляет $53,4 млн.

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Источник: AP 2020

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Звонаревой и Зигемунд.

Звонаревой 36 лет, она располагается на 86-й строчке в парном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету девять титулов в парном разряде на турнирах под эгидой организации. 32-летняя Зигемунд находится на 59-м месте в рейтинге, в парном разряде она завоевала пять титулов.

Звонарева одержала вторую победу на US Open в парном разряде, в 2006 году он выиграла турнир вместе с француженкой Натали Деши. Также она является победительницей Открытого чемпионата Австралии 2012 года в паре со Светланой Кузнецовой. Зигемунд впервые победила на турнире серии Большого шлема.

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В одиночном разряде на счету Звонаревой 12 побед на турнирах WTA. Высшим достижением россиянки на турнирах серии Большого шлема является выход в финал на Открытом чемпионате США (2010) и Уимблдоне (2010). Спортсменка дважды доходила до полуфинала Открытого чемпионата Австралии (2009, 2011). В 2008 году она завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр.

US Open завершится 13 сентября. В прошлом году победительницами Открытого чемпионата США в парном разряде стали бельгийка Элизе Мертенс и Арина Соболенко из Белоруссии. Соревнования проходят без зрителей.

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