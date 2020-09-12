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08:53 (мск), источник: ТАСС

Триумф Веры. Звонарева, пропустившая три года из-за травм, выиграла US Open в паре

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Россиянка Вера Звонарева в пятницу в паре с немкой Лаурой Зигемунд стала победительницей Открытого чемпионата США по теннису (US Open). В финале были повержены американка Николь Меличар и китаянка Сюй Ифань — 6:4, 6:4.

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Источник: AP 2020

На прошлой неделе Звонаревой исполнилось 36 лет, а до этого она пропустила около трех лет, залечивая травму плеча. Как заявил ТАСС президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, подобных камбэков в женском теннисе он не встречал.

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«Звонарева молодец, она безотказно всегда играла в Кубке Федерации, она настоящий спортсмен, — сказал Тарпищев. — Если бы не травма, которая выбила ее на три года, могла быть первой в мире. Возвращение же после травмы сравнимо с подвигом, я не знаю женщин, вернувшихся на такой уровень после такого продолжительного времени».

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Звонарева одержала вторую победу на US Open в парном разряде, в 2006 году она выиграла турнир вместе с француженкой Натали Деши. Также она является победительницей Открытого чемпионата Австралии 2012 года в паре со Светланой Кузнецовой. Зигемунд впервые победила на турнире серии Большого шлема.

«Это были особенные две недели для меня, потому что я долгое время отсутствовала в туре, я долго не играла. Я думаю, что одна из самых важных вещей — это то, что мне нравилось проводить время на корте с Лаурой, она заставила меня чувствовать себя хорошо на корте. Она очень меня поддержала, думаю, это помогло нам пережить тяжелые матчи», — сказала Звонарева после матча пресс-службе турнира.

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Флаг России на US Open

В этой победе вся красота женского тенниса. Так в беседе с ТАСС охарактеризовал успех россиянки заслуженный тренер России Владимир Камельзон.

«Это большая победа, большой титул, у нее была очень достойная партнерша, они стоили друг друга, нашли друг друга, — сказал Камельзон. — Американка и китаянка оказали достойное сопротивление. Приятно, что во второй раз Звонарева победила на US Open, приятно, что в США награждают россиян. Это флаг России, когда он появляется на таких турнирах, на том континенте, это вызывает огромное уважение и гордость. Поздравляю Веру, она здорово играла, очень рад, что она находится в строю».

Генеральный директор турниров WTA и АТР в Санкт-Петербурге Александр Медведев в разговоре с ТАСС выразил надежду на то, что Звонарева сможет попасть на Итоговый турнир WTA.

«Очень рады этому, гордимся ей, она у нас выступала и выигрывала наш турнир, — сказал Медведев. — Она показывает, что играть никогда не поздно. Теннису и другим видам спорта все возрасты покорны».

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«Впереди еще “Ролан Гаррос”, если она будет успешно играть там, то может попасть на итоговый турнир в парном разряде. Перспективы есть. Она была блестящим одиночным игроком и в паре очень хорошо играет, не так часто это бывает, но с ней это случилось», — добавил собеседник агентства.

По мнению бывшего теннисиста сборной России Андрея Чеснокова, Звонарева в очередной раз показала, как здорово умеет играть в парных комбинациях. «Это феноменальный результат, я помню, как Звонарева с [Еленой] Весниной на Уимблдонском турнире обыграли сестер [Винус и Серену] Уильямс, — сказал Чесноков. — Это было нереально, на мой взгляд, это даже сложнее, чем выиграть любой турнир Большого шлема. Это говорит о том, что Вера может здорово играть в паре, она чувствует это, и победила сегодня абсолютно заслуженно», — отметил Чесноков.

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