Триумф Веры. Звонарева, пропустившая три года из-за травм, выиграла US Open в паре

Источник: AP 2020

На прошлой неделе Звонаревой исполнилось 36 лет, а до этого она пропустила около трех лет, залечивая травму плеча. Как заявил ТАСС президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, подобных камбэков в женском теннисе он не встречал.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--80b0b4f1959551dff04d" data-vnd="80b0b4f1959551dff04d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=80b0b4f1959551dff04d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Звонарева молодец, она безотказно всегда играла в Кубке Федерации, она настоящий спортсмен, — сказал Тарпищев. — Если бы не травма, которая выбила ее на три года, могла быть первой в мире. Возвращение же после травмы сравнимо с подвигом, я не знаю женщин, вернувшихся на такой уровень после такого продолжительного времени».

Читайте также Павич и Соарес стали победителями US Open в парном разряде

Звонарева одержала вторую победу на US Open в парном разряде, в 2006 году она выиграла турнир вместе с француженкой Натали Деши. Также она является победительницей Открытого чемпионата Австралии 2012 года в паре со Светланой Кузнецовой. Зигемунд впервые победила на турнире серии Большого шлема.

«Это были особенные две недели для меня, потому что я долгое время отсутствовала в туре, я долго не играла. Я думаю, что одна из самых важных вещей — это то, что мне нравилось проводить время на корте с Лаурой, она заставила меня чувствовать себя хорошо на корте. Она очень меня поддержала, думаю, это помогло нам пережить тяжелые матчи», — сказала Звонарева после матча пресс-службе турнира.

Читайте также Звонарева проиграла Фернандес в первом раунде US Open

Флаг России на US Open

В этой победе вся красота женского тенниса. Так в беседе с ТАСС охарактеризовал успех россиянки заслуженный тренер России Владимир Камельзон.

«Это большая победа, большой титул, у нее была очень достойная партнерша, они стоили друг друга, нашли друг друга, — сказал Камельзон. — Американка и китаянка оказали достойное сопротивление. Приятно, что во второй раз Звонарева победила на US Open, приятно, что в США награждают россиян. Это флаг России, когда он появляется на таких турнирах, на том континенте, это вызывает огромное уважение и гордость. Поздравляю Веру, она здорово играла, очень рад, что она находится в строю».

Генеральный директор турниров WTA и АТР в Санкт-Петербурге Александр Медведев в разговоре с ТАСС выразил надежду на то, что Звонарева сможет попасть на Итоговый турнир WTA.

«Очень рады этому, гордимся ей, она у нас выступала и выигрывала наш турнир, — сказал Медведев. — Она показывает, что играть никогда не поздно. Теннису и другим видам спорта все возрасты покорны».

<iframe width="560" height="315" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen frameborder="0" src="https://player-smotri.mail.ru?setDebugRsStreamId=mediaproject_in_article_news&viewMode=external&brandsafety=&channel=news&startId=972990&place_id=article&noSound=1&autoplay=1"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Впереди еще “Ролан Гаррос”, если она будет успешно играть там, то может попасть на итоговый турнир в парном разряде. Перспективы есть. Она была блестящим одиночным игроком и в паре очень хорошо играет, не так часто это бывает, но с ней это случилось», — добавил собеседник агентства.