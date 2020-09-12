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11:47 (мск), источник: ТАСС

Немец Зверев стал первым финалистом US Open

ТАСС, 12 сентября. Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту в полуфинале Открытого чемпионата США (US Open). Призовой фонд соревнований составляет $53,4 млн.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:3 в пользу 23-летнего немца, посеянного на турнире под пятым номером. В финале Зверев сыграет с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым и австрийцем Домиником Тимом. Их встреча пройдет позднее в субботу.

Зверев занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В его активе 11 побед на турнирах под эгидой организации. Зверев впервые вышел в финал на турнире серии Большого шлема. Ранее его лучшим достижением являлась полуфинальная стадия Открытого чемпионата Австралии (2020).

Карреньо-Бусте 29 лет, он занимает 27-е место в мировом рейтинге. На его счету четыре победы на турнирах под эгидой ATP. Карреньо-Буста во второй раз играл в полуфинале Открытого чемпионата США, что является для него наивысшим достижением на турнирах серии Большого шлема.

Соревнования завершатся 13 сентября. Действующим победителем US Open является испанец Рафаэль Надаль, который отказался от участия из-за эпидемиологической ситуации. Соревнования проходят без зрителей.

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