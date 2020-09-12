Немец Зверев стал первым финалистом US Open

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:3 в пользу 23-летнего немца, посеянного на турнире под пятым номером. В финале Зверев сыграет с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым и австрийцем Домиником Тимом. Их встреча пройдет позднее в субботу.

Зверев занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В его активе 11 побед на турнирах под эгидой организации. Зверев впервые вышел в финал на турнире серии Большого шлема. Ранее его лучшим достижением являлась полуфинальная стадия Открытого чемпионата Австралии (2020).

Карреньо-Бусте 29 лет, он занимает 27-е место в мировом рейтинге. На его счету четыре победы на турнирах под эгидой ATP. Карреньо-Буста во второй раз играл в полуфинале Открытого чемпионата США, что является для него наивысшим достижением на турнирах серии Большого шлема.