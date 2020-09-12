Немец Зверев стал первым финалистом US Open
ТАСС, 12 сентября. Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл испанца Пабло
ТАСС, 12 сентября. Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл испанца Пабло
Встреча завершилась со счетом 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:3 в пользу 23-летнего немца, посеянного на турнире под пятым номером. В финале Зверев сыграет с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым и австрийцем Домиником Тимом. Их встреча пройдет позднее в субботу.
Зверев занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации
Соревнования завершатся 13 сентября. Действующим победителем US Open является испанец Рафаэль Надаль, который отказался от участия