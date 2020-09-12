Текущие события
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Куньлунь
Футбол. Премьер-лига
13:45
Тамбов
Уфа
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
ХК Динамо
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
53
Футбол. Зарубежный
14:30
Фулхэм
Арсенал
Футбол. Премьер-лига
16:30
Урал
Химки
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
17:00
Эйбар
Сельта
Футбол. Зарубежный
18:00
Монпелье
Ницца
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Сочи
Футбол. Зарубежный
11.09
Бордо
Лион
00
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль
Лидс
Футбол. Зарубежный
19:30
Гранада
Атлетик
Хоккей. КХЛ
11.09
СКА
Локомотив
42
Все события
Фоторепортажи
18Дубль Дзюбы и чудо-гол Караваева принесли России победу
14«Севилья» в шестой раз выиграла Лигу Европы
07:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Медведев проиграл Тиму в полуфинале US Open

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев не сумел выйти в финал Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Медведев, посеянный на турнире под третьим номером, в полуфинале US Open уступил австрийцу Доминику Тиму (2) со счетом 2:6, 6:7 (7:9), 6:7 (5:7). Встреча продолжалась 2 часа 55 минут.

Россиянин сделал 12 эйсов (его соперник — 2), совершил 4 двойные ошибки (Тим — 3), опередил австрийца по числу активно выигранных мячей (29 против 22), допустил 44 невынужденных ошибки (у Тима — 33). Счет очного противостояния стал 3−1 в пользу Тима.

Соперником Тима в финале турнира будет представитель Германии Александр Зверев (5), в полуфинале за 3 часа 23 минуты обыгравший испанца Пабло Карреньо-Бусту (20) — 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:3.

В прошлом году Медведев дошел до финала US Open, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю в пяти сетах.

 Эта Соня не даст уснуть: российская теннисистка взбудоражила соцсети
Российская спортсменка исполнила трюк с переодеванием и удивила фанатов
В Европе стартуют топ-чемпионаты. Там многое будет по-другому
Россиянка второй раз в карьере стала победительницей US Open
Харитонов выиграл боксерский бой у победителя Майка Тайсона
Федор Чудинов защитил золотой пояс WBA
СМИ: «Зенит» отказался от покупки футболиста сборной Хорватии
Кто возьмет титул в АПЛ? У «Ливерпуля» есть конкуренты
Тренер «Вест Бромвича» анонсировал переход экс-игрока «Зенита»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь