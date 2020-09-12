Медведев проиграл Тиму в полуфинале US Open
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев не сумел выйти в финал Открытого чемпионата США, который проходит в
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев не сумел выйти в финал Открытого чемпионата США, который проходит в
Медведев, посеянный на турнире под третьим номером, в полуфинале US Open уступил австрийцу Доминику Тиму (2) со счетом 2:6, 6:7 (7:9), 6:7 (5:7). Встреча продолжалась 2 часа 55 минут.
Россиянин сделал 12 эйсов (его соперник — 2), совершил 4 двойные ошибки (Тим — 3), опередил австрийца по числу активно выигранных мячей (29 против 22), допустил 44 невынужденных ошибки (у Тима — 33). Счет очного противостояния стал 3−1 в пользу Тима.
Соперником Тима в финале турнира будет представитель Германии Александр Зверев (5), в полуфинале за 3 часа 23 минуты обыгравший испанца Пабло
В прошлом году Медведев дошел до финала US Open, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю в пяти сетах.