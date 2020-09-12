Медведев проиграл Тиму в полуфинале US Open

Источник: РИА "Новости"

Медведев, посеянный на турнире под третьим номером, в полуфинале US Open уступил австрийцу Доминику Тиму (2) со счетом 2:6, 6:7 (7:9), 6:7 (5:7). Встреча продолжалась 2 часа 55 минут.

Россиянин сделал 12 эйсов (его соперник — 2), совершил 4 двойные ошибки (Тим — 3), опередил австрийца по числу активно выигранных мячей (29 против 22), допустил 44 невынужденных ошибки (у Тима — 33). Счет очного противостояния стал 3−1 в пользу Тима.

Соперником Тима в финале турнира будет представитель Германии Александр Зверев (5), в полуфинале за 3 часа 23 минуты обыгравший испанца Пабло Карреньо-Бусту (20) — 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:3.