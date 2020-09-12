Виктория Азаренко сыграет с Наоми Осакой в финале US Open

Источник: AFP 2020

Обе соперницы в разное время возглавляли мировой рейтинг, сейчас Виктория Азаренко находится на 27-й позиции, а Наоми Осака занимает девятое место в списке WTA.

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Ранее они трижды встречались на профессиональных турнирах: в активе белоруски одна победа, японка выиграла два поединка. Наоми Осака является победительницей US Open — 2018, а Виктория Азаренко дважды подряд — в 2012-м и 2013 году — уступала в финале американке Серене Уильямс. Зато в полуфинале нынешнего турнира Виктория Азаренко обыграла Серену Уильямс в трехсетовом поединке — 1:6, 6:3, 6:3. Кроме того, белоруска победила австрийку Барбару Хаас (139-й номер мирового рейтинга) — 6:1, 6:2, белоруску Арину Соболенко (11) — 6:1, 6:3, польскую теннисистку Игу Швентек (53) — 6:4, 6:2, чешку Каролину Мухову (26) — 5:7, 6:1, 6:4 и бельгийку Элизе Мертенс (18) — 6:1, 6:0.

Сейчас в активе Виктории Азаренко 21 титул в одиночном разряде турниров под эгидой WTA, в том числе два — на состязаниях серии «Большого шлема»: открытом чемпионате Австралии (2012, 2013). Наоми Осака выиграла в 2019 году австралийское первенство.