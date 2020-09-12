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13:57 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусская теннисистка Александра Саснович проиграла на турнире в Стамбуле

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович не вышла в полуфинал турнира в турецком Стамбуле с призовым фондом $202 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня в четвертьфинале белоруска, занимающая 106-е место в мировом рейтинге, уступила чешке Терезе Мартинцовой, у которой 136-я позиция, — 2:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты.

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В полуфинале Тереза Мартинцова встретится с румынкой Патрицией Циг (88).

В первом круге Александра Саснович выиграла у казахстанской теннисистки Зарины Дияс (69-й номер рейтинга WTA) — 3:6, 7:5, 6:1, а затем одолела словацкую теннисистку Анну Шмидлову (182) — 6:7 (5:7), 6:4, 6:3.

В парном разряде этих соревнований белоруска Лидия Морозова и румынская спортсменка Кристина-Андреа Миту уступили в 1/8 финала американо-чилийскому тандему Дезире Кравчик / Алекса Гуарачи — 6:4, 1:6, 8:10.

Турнир в Стамбуле завершится 13 сентября.

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