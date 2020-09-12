Подвели нервы и ошибка судьи. Медведев в трех сетах уступил Тиму в полуфинале US Open

Источник: AP 2020

Медведев, у которого был третий номер посева, и Тим (2) ехали на турнир в США в качестве претендентов на победу. После отказа от участия в Открытом чемпионате США прошлогоднего победителя испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера главным фаворитом считался первый номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Новак Джокович. Однако в матче четвертого круга с испанцем Пабло Карреньо-Бустой сербский теннисист был дисквалифицирован за неспортивное поведение после того, как сильно откинул мяч ракеткой и попал в линейного судью, нанеся травму. При этом организаторы подчеркнули, что на их решение повлияло не первое проявление агрессии Джоковичем в том матче.

Занимающий пятое место в мировом рейтинге Медведев уверенно дошел до полуфинала, не проиграв соперникам ни сета. В четвертьфинале 24-летний россиянин переиграл соотечественника Андрея Рублева. Третья ракетка мира Тим проиграл до полуфинала одну партию, это случилось в матче третьего круга с хорватом Марином Чиличем.

В активе Медведева семь побед на турнирах под эгидой ATP. В прошлогоднем розыгрыше US Open он дошел до финала, что является его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема. Тогда россиянин уступил Надалю в пяти сетах.

Тим одержал 16 побед на соревнованиях ATP. Австриец ни разу не побеждал на турнирах серии Большого шлема. Он дважды выходил в финал Открытого чемпионата Франции (2018, 2019) и один раз играл в решающем матче Открытого чемпионата Австралии (2020). На Открытом чемпионате США спортсмен ранее не добирался дальше четвертьфинала.

Тим и Медведев ранее встречались между собой трижды. На счету россиянина была одна победа при двух поражениях.

Нервная система Медведева трещала по швам

Первый сет полуфинала Медведев проиграл во многом из-за ошибки судьи на вышке. На брейк-поинте при счете 2:3 мяч после первой подачи россиянина попал в заметный аут. Австриец принял подачу, после чего Медведев подставил ракетку под мяч, находясь в полной уверенности, что судьи засчитают аут, и готовности исполнить вторую подачу. Однако судьи не увидели аут и присудили победное очко в важном гейме Тиму.

Российский теннисист попросил у главного судьи видеопросмотр и получил отказ, поскольку после эпизода прошло уже два удара. После этого Медведев пошел на половину корта соперника, что запрещено делать правилами, и получил предупреждение от судьи на вышке. Затем россиянин назвал арбитра «не очень умным» и обратился к супервайзеру (представителю организаторов турнира).

«Ой, простите, кажется, я кого-то “убил”, да? Мои извинения. Мои искренние извинения за то, что я пошел на его половину», — сказал российский теннисист.

После проигранного из-за судейской ошибки гейма Медведев много ошибался и проиграл сет со счетом 2:6, еще раз отдав свою подачу. В двух следующих партиях российский теннисист показывал хорошую игру, но допускал ошибки в решающие моменты. В начале второго сета Медведев выиграл гейм на подаче соперника, после чего до счета 5:4 теннисисты брали свою подачу.

В десятом гейме Медведев допустил ряд ошибок на своей подаче и позволил австрийцу сравнять счет. В следующем гейме у Медведева было пять брейк-поинтов, ни один из которых он не использовал и проиграл партию на тайбрейке, где у него был один сетбол.

«Нервная система трещала по швам у Медведева по ходу матча, это было видно. Первый сет он уступил из-за вспыльчивости. Дальше пытался искать варианты, больше ходил к сетке, рвал темп, но было много брака от себя и нюансов, решивших матч не в его пользу. Но если бы он выиграл второй сет, все было бы иначе», — сказал ТАСС президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Тим поборется за титул со Зверевым

В начале третьей партии Медведев снова сумел сделать брейк и подавал на сет при счете 5:3, по ходу гейма имел сетбол. Однако австрийцу удалось выиграть гейм на подаче россиянина и довести дело до второго в матче тайбрейка, который снова остался за Тимом (7:5).

«В третьем сете Медведев проиграл со счета 5:2 в свою пользу, сконцентрировавшись на своей подаче, тем самым нарушив негласный закон тенниса: надо взять две-три подачи соперника и не отдать ни одной своей, чтобы рассчитывать на победу. А на этом уровне ошибки тем более не прощаются. Трагедии нет никакой в любом случае, по качеству игра была хорошая, а нервная система — это дело наигранности. По статистике за два сета Даня пробегал больше на километр, а по итогам трех уже Тим был впереди», — сказал Тарпищев.

«Я разочарован, так как вел в двух сетах. Однако стоит похвалить Доминика [Тима]. Спасибо турниру за прошедшие три недели. Увидимся в следующем году, надеюсь, соревнования пройдут при ревущей толпе, которая так меня любит», — написал Медведев в своем Twitter.

Тим отметил, что победа над Медведевым стала одной из самых сложных в его карьере. «У меня не было бы шансов, играй я в его ритме, потому что он не ошибается. Поэтому я старался разрушить его игру, подрезая мяч, давал высокие мячи с сильной подкруткой. Помимо этого, матч получился великолепным и прошел на очень высоком уровне. Это, наверное, моя самая тяжелая победа в матче, где я не уступил ни сета», — отметил Тим.

В финале Тим сыграет против немецкого теннисиста Александра Зверева, который в полуфинале переиграл Карреньо-Бусту, проигрывая со счетом 0−2 по партиям (3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:3). 23-летний немец впервые вышел в финал на турнире серии Большого шлема. Ранее его лучшим достижением являлась полуфинальная стадия Открытого чемпионата Австралии (2020).