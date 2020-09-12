Эжени Бушар вышла в финал теннисного турнира в Стамбуле

Эжени Бушар вышла в финал теннисного турнира в Стамбуле

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Канадская теннисистка Эжени Бушар стала первой финалисткой турнира в Стамбуле, призовой фонд которого превышает 200 тысяч долларов.