Эжени Бушар вышла в финал теннисного турнира в Стамбуле
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Канадская теннисистка Эжени Бушар стала первой финалисткой турнира в Стамбуле, призовой фонд которого превышает 200 тысяч долларов.
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Канадская теннисистка Эжени Бушар стала первой финалисткой турнира в Стамбуле, призовой фонд которого превышает 200 тысяч долларов.
В полуфинальном матче Бушар обыграла испанку Паулу Бадосу со счетом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.
Соперницей Бушар по финалу турнира будет победительница противостояния Тереза Мартинцова (Чехия) —