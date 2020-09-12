Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
Монпелье
Ницца
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кристал Пэлас
Саутгемптон
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эйбар
Сельта
00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Урал
Химки
21
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Сочи
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль
Лидс
Футбол. Зарубежный
19:30
Гранада
Атлетик
Футбол. Зарубежный
14:30
Фулхэм
Арсенал
03
Футбол. Зарубежный
22:00
Сент-Этьен
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Кадис
Осасуна
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
ХК Динамо
ОТ
45
Футбол. Премьер-лига
13:45
Тамбов
Уфа
20
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Куньлунь
54
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
ЦСКА
15
Хоккей. НХЛ
13.09
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
Все события
Фоторепортажи
13«Бавария» вышла в финал Лиги чемпионов
15Финал Лиги чемпионов: «Бавария» сильнее «ПСЖ»
16:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Эжени Бушар вышла в финал теннисного турнира в Стамбуле

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Канадская теннисистка Эжени Бушар стала первой финалисткой турнира в Стамбуле, призовой фонд которого превышает 200 тысяч долларов.

Наверх
Источник: Reuters

В полуфинальном матче Бушар обыграла испанку Паулу Бадосу со счетом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.

Соперницей Бушар по финалу турнира будет победительница противостояния Тереза Мартинцова (Чехия) — Патриция-Мария Тиг (Румыния).

 Эта Соня не даст уснуть: российская теннисистка взбудоражила соцсети
Российская спортсменка исполнила трюк с переодеванием и удивила фанатов
«Локомотив» снова интересуется экс-игроком «Юве» и «Баварии»
Экс-чемпион России расторг контракт с новичком РПЛ
«Локомотив» сделал финальное предложение по форварду «Порту»
В США сравнили российского игрока НХЛ с мусором
«Арсенал» победил в лондонском дерби в стартовой игре сезона АПЛ
Дерби ЦСКА — «Спартак» и другие: Топ-5 ставок выходных
Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с «Арсеналом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь