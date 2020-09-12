Серена Уильямс снялась с турнира WTA в Риме из-за травмы
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Американская теннисистка Серена Уильямс не сыграет в турнире в Риме
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Американская теннисистка Серена Уильямс не сыграет в турнире в Риме
«К сожалению, я вынуждена отказаться от участия в турнире
Турнир в столице Италии пройдет за закрытыми дверями с 14 по 21 сентября.
Также сообщается, что от участия в турнире отказались австриец Доминик Тим и немец Александр Зверев, вышедшие в финал Открытого чемпионата США, а также шестая ракетка мира канадка Бьянка Андрееску, у которой травма колена.