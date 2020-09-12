Серена Уильямс снялась с турнира WTA в Риме из-за травмы

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«К сожалению, я вынуждена отказаться от участия в турнире из-за травмы ахиллова сухожилия. Я польщена постоянной поддержкой моих болельщиков в Риме и с нетерпением жду скорого возвращения», — сказала 38-летняя американка.

Турнир в столице Италии пройдет за закрытыми дверями с 14 по 21 сентября.