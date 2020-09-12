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19:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Серена Уильямс снялась с турнира WTA в Риме из-за травмы

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Американская теннисистка Серена Уильямс не сыграет в турнире в Риме из-за травмы, сообщается на официальном сайте соревнований.

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Источник: Reuters

«К сожалению, я вынуждена отказаться от участия в турнире из-за травмы ахиллова сухожилия. Я польщена постоянной поддержкой моих болельщиков в Риме и с нетерпением жду скорого возвращения», — сказала 38-летняя американка.

Турнир в столице Италии пройдет за закрытыми дверями с 14 по 21 сентября.

Также сообщается, что от участия в турнире отказались австриец Доминик Тим и немец Александр Зверев, вышедшие в финал Открытого чемпионата США, а также шестая ракетка мира канадка Бьянка Андрееску, у которой травма колена.

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