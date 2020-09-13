Александрова и Павлюченкова узнали соперниц в первом круге турнира в Риме

Первая ракетка России Екатерина Александрова начнёт соревнования встречей с десятой сеяной Еленой Рыбакиной из Казахстана, Светлана Кузнецова — с американкой Бернардой Пэра, Анастасия Павлюченкова — с китаянкой Чжан Шуай, Вероника Кудерметова — с чешкой Барборой Стрыцовой, Вера Звонарёва — с соперницей из квалификации. В финал отборочного турнира вышли две россиянки — Анна Калинская и Дарья Касаткина.