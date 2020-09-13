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09:12 (мск), источник: ТАСС

Осака: Финальный матч US Open против Азаренко был тяжелым, но вдохновляющим

ТАСС, 13 сентября. Финальный матч Открытого чемпионата США (US Open) против белорусской теннисистки Виктории Азаренко получился тяжелым, но вдохновляющим. Такое мнение высказала японка Наоми Осака, комментарий которой приводит британская газета The Guardian.

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Источник: AP 2020

Осака со счетом 1:6, 6:3, 6:3 победила Азаренко в финале US Open и во второй раз стала победителем этого турнира.

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«Это был действительно тяжелый, но вдохновляющий матч, потому что я много наблюдала за игрой Азаренко, когда была помоложе. Я подумала, что было бы неловко проиграть финал меньше чем за час, поэтому мне пришлось изменить неправильный подход», — сказала Осака.

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Осака занимает девятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Японская теннисистка становилась победительницей US Open в 2018 году, в 2019 году она выиграла Открытый чемпионат Австралии. Всего в ее активе шесть титулов WTA. Осака трижды доходила до финала на турнирах Большого шлема и одержала три победы.

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