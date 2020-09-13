Осака: Финальный матч US Open против Азаренко был тяжелым, но вдохновляющим

Источник: AP 2020

Осака со счетом 1:6, 6:3, 6:3 победила Азаренко в финале US Open и во второй раз стала победителем этого турнира.

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«Это был действительно тяжелый, но вдохновляющий матч, потому что я много наблюдала за игрой Азаренко, когда была помоложе. Я подумала, что было бы неловко проиграть финал меньше чем за час, поэтому мне пришлось изменить неправильный подход», — сказала Осака.

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