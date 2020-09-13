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09:19 (мск), источник: ТАСС

Теннисистка Азаренко заявила, что надеется встретиться с Осакой еще в нескольких финалах

ТАСС, 13 сентября. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко надеется сыграть еще в нескольких финалах с японкой Наоми Осакой. Комментарий 31-летней спортсменки приводит британская газета The Guardian.

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Источник: Reuters

Осака со счетом 1:6, 6:3, 6:3 обыграла Азаренко в финале US Open и во второй раз стала победительницей этого турнира.

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«Это были невероятные две недели для Осаки. Надеюсь, мы сможем встретиться еще в нескольких финалах. Дорога до финала была долгой, но это было весело», — сказала Азаренко.

Азаренко занимает 27-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В ее активе 21 победа на турнирах под эгидой организации. Азаренко является двукратной победительницей Australian Open (2012, 2013), ранее она дважды доходила до финала US Open (2012, 2013), играла в полуфинале Уимблдона (2011, 2012) и Roland Garros (2013).

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Осака занимает девятое место в рейтинге WTA. Японская теннисистка становилась победительницей US Open в 2018 году, в 2019 году она выиграла Australian Open. Всего в ее активе шесть титулов WTA. Осака трижды доходила до финала на турнирах Большого шлема и одержала три победы.

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