Австрийский теннисист Доминик Тим выиграл US Open
ТАСС, 14 сентября. Австриец Доминик Тим обыграл представителя Германии Александра Зверева в финале US Open. Встреча завершилась со счетом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6) в пользу 27-летнего австрийца.
ТАСС, 14 сентября. Австриец Доминик Тим обыграл представителя Германии Александра Зверева в финале US Open. Встреча завершилась со счетом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6) в пользу 27-летнего австрийца.
Впервые в истории турнира чемпион определился по итогам
Впервые с US Open — 2016, который выиграл швейцарец Стэн Вавринка, победу на турнире серии Большого шлема одержал не Новак Джокович, Рафаэль Надаль или Роджер Федерер. Прошлогодний победитель турнира Надаль пропустил Открытый чемпионат США
Тим занимает третье место в мировом рейтинге. В его активе 17 побед на турнирах под эгидой организации. Австриец впервые выиграл турнир серии Большого шлема. Ранее он дважды выходил в финал Roland Garros (2018, 2019) и один раз играл в решающем матче Australian Open (2020).
Зверев занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации
US Open в 2020 году проходил без зрителей по причине пандемии коронавируса. Призовой фонд соревнований составляет $53,4 млн.