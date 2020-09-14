Австрийский теннисист Доминик Тим выиграл US Open

Источник: AP 2020

Впервые в истории турнира чемпион определился по итогам тай-брейка в пятом сете. В предыдущий раз уступивший в двух первых сетах теннисист добивался победы в финале US Open в 1949 году, тогда им стал американец Панчо Гонсалес. Зверев стал первым игроком в истории, который победил в полуфинале турнира Большого шлема, уступив в двух первых сетах, а затем проиграл в финале, имея преимущество в две партии. В пятницу немецкий теннисист оказался сильнее испанца Пабло Карреньо-Бусты (3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:3).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4e673c64142283b88112" data-vnd="4e673c64142283b88112" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4e673c64142283b88112" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Впервые с US Open — 2016, который выиграл швейцарец Стэн Вавринка, победу на турнире серии Большого шлема одержал не Новак Джокович, Рафаэль Надаль или Роджер Федерер. Прошлогодний победитель турнира Надаль пропустил Открытый чемпионат США из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, Федерер не вернется в тур до 2021 года по состоянию здоровья. Джокович был дисквалифицирован за неспортивное поведение в матче четвертого круга.

Тим занимает третье место в мировом рейтинге. В его активе 17 побед на турнирах под эгидой организации. Австриец впервые выиграл турнир серии Большого шлема. Ранее он дважды выходил в финал Roland Garros (2018, 2019) и один раз играл в решающем матче Australian Open (2020).

Зверев занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В его активе 11 побед на турнирах под эгидой организации. Он впервые вышел в финал турнира серии Большого шлема. Ранее его высшим достижением являлась полуфинальная стадия Australian Open (2020).