Победитель US Open Тим считает, что оба финалиста заслуживали победы

Тим оказался сильнее представителя Германии Александра Зверева со счетом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6) и впервые выиграл турнир Большого шлема.
«Моя карьера всегда была похожа на сегодняшний матч — много взлетов и падений, — написал Тим. — Я очень рад тому, как все сложилось. В этом матче действительно не должно быть одного победителя, и я уверен, что Александр Зверев также скоро поднимет этот трофей. Спасибо за то, что ты отличный соперник и настоящий друг».
Тим занимает третье место в мировом рейтинге. В его активе 17 побед на турнирах под эгидой организации. Австриец впервые выиграл турнир серии Большого шлема. Ранее он дважды выходил в финал Roland Garros (2018, 2019) и один раз играл в решающем матче Australian Open (2020).