Победитель US Open Тим считает, что оба финалиста заслуживали победы

«Моя карьера всегда была похожа на сегодняшний матч — много взлетов и падений, — написал Тим. — Я очень рад тому, как все сложилось. В этом матче действительно не должно быть одного победителя, и я уверен, что Александр Зверев также скоро поднимет этот трофей. Спасибо за то, что ты отличный соперник и настоящий друг».