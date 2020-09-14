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10:35 (мск), источник: ТАСС

Победитель US Open Тим считает, что оба финалиста заслуживали победы

ТАСС, 14 сентября. Оба финалиста Открытого чемпионата США (US Open) 2020 года заслуживали выиграть турнир. Такое мнение в своем Twitter высказал австрийский теннисист Доминик Тим, ставший победителем соревнований.

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Источник: AP 2020

Тим оказался сильнее представителя Германии Александра Зверева со счетом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6) и впервые выиграл турнир Большого шлема.

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«Моя карьера всегда была похожа на сегодняшний матч — много взлетов и падений, — написал Тим. — Я очень рад тому, как все сложилось. В этом матче действительно не должно быть одного победителя, и я уверен, что Александр Зверев также скоро поднимет этот трофей. Спасибо за то, что ты отличный соперник и настоящий друг».

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Тим занимает третье место в мировом рейтинге. В его активе 17 побед на турнирах под эгидой организации. Австриец впервые выиграл турнир серии Большого шлема. Ранее он дважды выходил в финал Roland Garros (2018, 2019) и один раз играл в решающем матче Australian Open (2020).

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