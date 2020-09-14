Юлия Путинцева вернулась в топ-30 рейтинга WTA после US Open
Рыбакина и Дияс потеряла позиции.
Рыбакина и Дияс потеряла позиции.
Казахстанка Юлия Путинцева вернулась в 30-ку сильнейших теннисисток планеты в обновленном рейтинге WTA (Женская теннисная ассоциация) после Открытого чемпионата США, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На US Open Путинцева впервые в карьере дошла до четвертьфинала, где уступила Дженнифер Брэди из США. Этот результат позволил казахстанке подняться на пять позиций и расположиться на 30-м месте (наивысшая позиция в рейтинге WTA была 27-я).
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, дошедшая до второго круга US Open, потеряла одну строчку и заняла 18-е место. Зарина Дияс, уступившая в первом круге турнира, опустилась с 69-й на 72-ю строчку.
Звание первой ракетки мира сохранила Эшли Барти из Австралии. На втором месте идет румынка Симона Халеп, на третью позицию с девятой поднялась победительница US Open, японская теннисистка Наоми Осака.