Юлия Путинцева вернулась в топ-30 рейтинга WTA после US Open

Источник: РИА "Новости"

Казахстанка Юлия Путинцева вернулась в 30-ку сильнейших теннисисток планеты в обновленном рейтинге WTA (Женская теннисная ассоциация) после Открытого чемпионата США, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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На US Open Путинцева впервые в карьере дошла до четвертьфинала, где уступила Дженнифер Брэди из США. Этот результат позволил казахстанке подняться на пять позиций и расположиться на 30-м месте (наивысшая позиция в рейтинге WTA была 27-я).

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, дошедшая до второго круга US Open, потеряла одну строчку и заняла 18-е место. Зарина Дияс, уступившая в первом круге турнира, опустилась с 69-й на 72-ю строчку.