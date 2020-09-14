Виктория Азаренко поднялась на 14-е место в рейтинге WTA

Перед стартом открытого чемпионата США экс-первая ракетка планеты занимала 27-е место в мировом рейтинге, а после выхода в финал US Open поднялась на 13 позиций имея в своем активе 3122 очка. Арина Соболенко находится на 12-й строке, набрав 3615 баллов. У Александры Саснович 738 очков и 95-е место, Ольга Говорцова находится на 126-й позиции, имея 570 баллов, Вера Лапко набрала 207 очков и занимает 289-е место.