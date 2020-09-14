Виктория Азаренко поднялась на 14-е место в рейтинге WTA
14 сентября Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко поднялась на 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
14 сентября Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко поднялась на 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Перед стартом открытого чемпионата США
Первая десятка мирового рейтинга сегодня выглядит так:
1. Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков,
2. Симона Халеп (Румыния) — 6356,
3. Наоми Осака (Япония) — 5780,
4. Каролина Плишкова (Чехия) — 5205,
5. София Кенин (США) — 4700,
6. Элина Свитолина (Украина) — 4580,
7. Бьянка Андрееску (Канада) — 4555,
8. Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335,
9. Серена Уильямс (США) — 4080,
10. Белинда Бенчич (Швейцария) — 4010.