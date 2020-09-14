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12:19 (мск), источник: БЕЛТА

Виктория Азаренко поднялась на 14-е место в рейтинге WTA

14 сентября Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко поднялась на 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Перед стартом открытого чемпионата США экс-первая ракетка планеты занимала 27-е место в мировом рейтинге, а после выхода в финал US Open поднялась на 13 позиций имея в своем активе 3122 очка. Арина Соболенко находится на 12-й строке, набрав 3615 баллов. У Александры Саснович 738 очков и 95-е место, Ольга Говорцова находится на 126-й позиции, имея 570 баллов, Вера Лапко набрала 207 очков и занимает 289-е место.

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Первая десятка мирового рейтинга сегодня выглядит так:

1. Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков,

2. Симона Халеп (Румыния) — 6356,

3. Наоми Осака (Япония) — 5780,

4. Каролина Плишкова (Чехия) — 5205,

5. София Кенин (США) — 4700,

6. Элина Свитолина (Украина) — 4580,

7. Бьянка Андрееску (Канада) — 4555,

8. Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335,

9. Серена Уильямс (США) — 4080,

10. Белинда Бенчич (Швейцария) — 4010.

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