Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брайтон & Хоув
Челси
12
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ростов
Локомотив
00
Хоккей. НХЛ
15.09
Вегас Голден Найтс
Даллас Старз
Футбол. Зарубежный
20:00
Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон Уондерерс
02
Футбол. Премьер-лига
18:30
Зенит
Арсенал Т
31
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
ЦСКА
Б
12
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Динамо Р
ОТ
43
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
ХК Динамо
24
Все события
Фоторепортажи
18Дубль Дзюбы и чудо-гол Караваева принесли России победу
11ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в московском дерби
12:59 (мск), источник: ТАСС

Даниил Медведев сохранил пятую строчку в рейтинге ATP

ТАСС, 14 сентября. Россиянин Даниил Медведев остался на пятой строчке в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации в понедельник.

Наверх
Источник: AP 2020

На Открытом чемпионате США (US Open), завершившемся в ночь на понедельник, Медведев дошел до полуфинала, где в трех сетах уступил будущему победителю турнира австрийцу Доминику Тиму. В четвертьфинале Медведев переиграл россиянина Андрея Рублева, который поднялся с 14-й на 12-ю строчку. Карен Хачанов остался на 16-м месте.

Во время загрузки произошла ошибка.

Лидирует серб Новак Джокович, вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третьим — австриец Доминик Тим. В десятку лучших вошел испанец Роберто Баутиста-Агут. На девять позиций поднялся полуфиналист US Open испанец Пабло Карреньо-Буста (с 27-й на 18-ю строчку).

Читайте также
Медведев проиграл Тиму в полуфинале US Open

Рейтинг АТР от 14 сентября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 860 очков;.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 850;.

3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9 125;.

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 6 630;.

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5 890;.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5 175;.

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 4 650;.

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2 940;.

9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2 860;.

10 (11). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2 620.

Читайте также
 "Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
Алена Косторная впервые прокомментировала уход от Тутберидзе, причем сделала это без тени стеснения
«Зенит» вернул себе первое место в РПЛ. Дзюба прервал засуху
Кучеров побил рекорды Федорова и Дацюка и мчится к новым высотам
Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов
Неймар воюет в твиттере из-за расистского скандала
Тоска-на-Дону. «Ростов» и «Локомотив» выдали нулевой матч
«Спартак» попросил РФС разъяснить решения Карасева в игре с ЦСКА
Российский теннисист квалифицировался на Итоговый турнир ATP
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь