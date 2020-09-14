Даниил Медведев сохранил пятую строчку в рейтинге ATP
ТАСС, 14 сентября. Россиянин Даниил Медведев остался на пятой строчке в рейтинге Ассоциации
ТАСС, 14 сентября. Россиянин Даниил Медведев остался на пятой строчке в рейтинге Ассоциации
На Открытом чемпионате США (US Open), завершившемся в ночь на понедельник, Медведев дошел до полуфинала, где в трех сетах уступил будущему победителю турнира австрийцу Доминику Тиму. В четвертьфинале Медведев переиграл россиянина Андрея Рублева, который поднялся с 14-й на 12-ю строчку. Карен Хачанов остался на 16-м месте.
Лидирует серб Новак Джокович, вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третьим — австриец Доминик Тим. В десятку лучших вошел испанец Роберто
Рейтинг АТР от 14 сентября:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 860 очков;.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 850;.
3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9 125;.
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 6 630;.
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5 890;.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5 175;.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 4 650;.
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2 940;.
9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2 860;.
10 (11). Роберто