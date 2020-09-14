Белорус Егор Герасимов занимает 80-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

В предыдущем рейтинге Егор Герасимов занимал 72-ю позицию, а после неудачных выступлений на открытом чемпионата США в Нью-Йорке и квалификации турнира в австрийском Кицбюэле он оказался на 8 строк ниже, имея 750 зачетных баллов.

Новоиспеченный триумфатор US Open австрийский теннисист Доминик Тим остался на третьем месте в мировом рейтинге, а победитель соревнований в Кицбюэле серб Миомир Кецманович поднялся с 47-й на 39-ю позицию.

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Топ-10 рейтинга АТР:

1. Новак Джокович (Сербия) — 10860 очков,

2. Рафаэль Надаль (Испания) — 9850,

3. Доминик Тим (Австрия) — 9125,

4. Роджер Федерер (Швейцария) — 6630,

5. Даниил Медведев (Россия) — 5890,

6. Стефанос Циципас (Греция) — 5175,

7. Александр Зверев (Германия) — 4650,

8. Маттео Берреттини (Италия) — 2940,

9. Гаэль Монфис (Франция) — 2860,

10. Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2620.