Белорус Егор Герасимов занимает 80-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

В предыдущем рейтинге Егор Герасимов занимал 72-ю позицию, а после неудачных выступлений на открытом чемпионата США в Нью-Йорке и квалификации турнира в австрийском Кицбюэле он оказался на 8 строк ниже, имея 750 зачетных баллов.
Новоиспеченный триумфатор US Open австрийский теннисист Доминик Тим остался на третьем месте в мировом рейтинге, а победитель соревнований в Кицбюэле серб Миомир Кецманович поднялся с 47-й на 39-ю позицию.
1. Новак Джокович (Сербия) — 10860 очков,
2. Рафаэль Надаль (Испания) — 9850,
3. Доминик Тим (Австрия) — 9125,
4. Роджер Федерер (Швейцария) — 6630,
5. Даниил Медведев (Россия) — 5890,
6. Стефанос Циципас (Греция) — 5175,
7. Александр Зверев (Германия) — 4650,
8. Маттео Берреттини (Италия) — 2940,
9. Гаэль Монфис (Франция) — 2860,
10. Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2620.
На этой неделе многие ведущие теннисисты планеты примут участие в крупном турнире в Риме с общим призовым фондом более $5 млн.