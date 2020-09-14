Белорус Илья Ивашко проиграл в квалификации теннисного турнира в Риме

В поединке второго квалификационного раунда белорус, занимающий 137-е место в мировом рейтинге, проиграл португальскому теннисисту Жуану Соузе, у которого 74-я позиция — 4:6, 6:7 (3:7). В стартовом матче квалификации Илья Ивашко выиграл у итальянца Маттео Гиганте (868-й номер рейтинга АТР) — 6:3, 4:6, 7:6 (7:1).