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14:18 (мск), источник: БЕЛТА

Белорус Илья Ивашко проиграл в квалификации теннисного турнира в Риме

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко не сумел пробиться в основную сетку одиночного разряда турнира серии Masters 1000 в Риме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В поединке второго квалификационного раунда белорус, занимающий 137-е место в мировом рейтинге, проиграл португальскому теннисисту Жуану Соузе, у которого 74-я позиция — 4:6, 6:7 (3:7). В стартовом матче квалификации Илья Ивашко выиграл у итальянца Маттео Гиганте (868-й номер рейтинга АТР) — 6:3, 4:6, 7:6 (7:1).

В 1/32 финала женского одиночного разряда состязаний в итальянской столице категории Premier 5 белоруска Виктория Азаренко (14) встретится с американкой Винус Уильямс (70).

Турнир в Риме, общий призовой фонд которого составляет более $5 млн, завершится 21 сентября.

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