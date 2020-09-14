Российский теннисист Медведев квалифицировался на Итоговый турнир ATP

Источник: РИА "Новости"

На завершившемся в ночь на понедельник Открытом чемпионате США Медведев дошел до полуфинала, уступив будущему победителю австрийцу Доминику Тиму. Также в текущем сезоне российский теннисист дошел до четвертого круга Открытого чемпионата Австралии, а в составе сборной России на первом розыгрыше Кубка АТР одержал четыре победы и помог команде дойти до полуфинала, где россияне уступили будущим победителям сербам.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4e673c64142283b88112" data-vnd="4e673c64142283b88112" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4e673c64142283b88112" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Медведев стал четвертым игроком, кому удалось квалифицироваться на Итоговый турнир, ранее участие себе обеспечили первая ракетка мира серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и Тим.

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Россиянин во второй раз подряд примет участие в итоговом турнире, в прошлом сезоне он попал в группу Андре Агасси, в которой занял четвертое место. На групповом этапе Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю и представителю Германии Александру Звереву и обыграл грека Стефаноса Циципаса, который впоследствии стал победителем турнира. Он стал первым россиянином после Николая Давыденко с 2009 года, который сумел второй год подряд квалифицироваться в финальный турнир.

Медведев располагается на пятой строчке рейтинга АТР. В активе 24-летнего россиянина семь побед на турнирах под эгидой ATP. В прошлогоднем розыгрыше US Open он дошел до финала, что является его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема.