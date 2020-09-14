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14:44 (мск), источник: ТАСС

Российский теннисист Медведев квалифицировался на Итоговый турнир ATP

ТАСС, 14 сентября. Россиянин Даниил Медведев квалифицировался на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает пресс-служба ATP.

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Источник: РИА "Новости"

На завершившемся в ночь на понедельник Открытом чемпионате США Медведев дошел до полуфинала, уступив будущему победителю австрийцу Доминику Тиму. Также в текущем сезоне российский теннисист дошел до четвертого круга Открытого чемпионата Австралии, а в составе сборной России на первом розыгрыше Кубка АТР одержал четыре победы и помог команде дойти до полуфинала, где россияне уступили будущим победителям сербам.

Во время загрузки произошла ошибка.

Медведев стал четвертым игроком, кому удалось квалифицироваться на Итоговый турнир, ранее участие себе обеспечили первая ракетка мира серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и Тим.

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Россиянин во второй раз подряд примет участие в итоговом турнире, в прошлом сезоне он попал в группу Андре Агасси, в которой занял четвертое место. На групповом этапе Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю и представителю Германии Александру Звереву и обыграл грека Стефаноса Циципаса, который впоследствии стал победителем турнира. Он стал первым россиянином после Николая Давыденко с 2009 года, который сумел второй год подряд квалифицироваться в финальный турнир.

Медведев располагается на пятой строчке рейтинга АТР. В активе 24-летнего россиянина семь побед на турнирах под эгидой ATP. В прошлогоднем розыгрыше US Open он дошел до финала, что является его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема.

Итоговый турнир пройдет в Лондоне с 15 по 22 ноября.

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