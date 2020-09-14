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14:57 (мск), источник: Vesti.kz

Рыбакина обыграла первую ракетку России на старте турнира в Риме

Казахстанка смогла впервые выиграть у своей соперницы.

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Источник: РИА "Новости"

Казахстанка Елена Рыбакина обыграла россиянку Екатерину Александрову на старте теннисного турнира в Риме (Италия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:4. Продолжительность противостояния составила один час и одну минуту.

Во время загрузки произошла ошибка.

Рыбакина, посеянная на турнире под десятым номером, сделала три эйса, три двойные ошибки и шесть брейков. Александрова, которая является первой ракеткой России, четыре раза подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и взяла один гейм на подаче соперницы.

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21-летняя Рыбакина является 18-й ракеткой мира, а 25-летняя Александрова занимает 31-е место в рейтинге WTA. Казахстанка впервые выиграла у россиянки, и теперь счет личных противостояний составляет 2−1 в пользу Александровой.

За выход в третий круг Рыбакина поспорит либо с чешкой Мари Боузковой, либо с австралийкой Айлой Томлянович.

Стоит отметить, что в 2019 году победительницей этих соревнований стала чешка Каролина Плишкова, которая в финале обыграла британку Йоханну Конту со счетом 6:3, 6:4.

Также на этом турнире сыграет другая казахстанка, Юлия Путинцева, соперницей которой по первому кругу будет шведка Ребекка Петерсон.

В мужской сетке турнира в Риме сыграет казахстанец Александр Бублик, которому будет противостоять хорват Марин Чилич. Еще один казахстанец Михаил Кукушкин дошел до финала квалификации, где проиграл немцу Доминику Кепферу.

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