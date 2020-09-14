Рыбакина обыграла первую ракетку России на старте турнира в Риме

Источник: РИА "Новости"

Казахстанка Елена Рыбакина обыграла россиянку Екатерину Александрову на старте теннисного турнира в Риме (Италия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:4. Продолжительность противостояния составила один час и одну минуту.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4e673c64142283b88112" data-vnd="4e673c64142283b88112" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4e673c64142283b88112" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Рыбакина, посеянная на турнире под десятым номером, сделала три эйса, три двойные ошибки и шесть брейков. Александрова, которая является первой ракеткой России, четыре раза подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и взяла один гейм на подаче соперницы.

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21-летняя Рыбакина является 18-й ракеткой мира, а 25-летняя Александрова занимает 31-е место в рейтинге WTA. Казахстанка впервые выиграла у россиянки, и теперь счет личных противостояний составляет 2−1 в пользу Александровой.

За выход в третий круг Рыбакина поспорит либо с чешкой Мари Боузковой, либо с австралийкой Айлой Томлянович.

Стоит отметить, что в 2019 году победительницей этих соревнований стала чешка Каролина Плишкова, которая в финале обыграла британку Йоханну Конту со счетом 6:3, 6:4.

Также на этом турнире сыграет другая казахстанка, Юлия Путинцева, соперницей которой по первому кругу будет шведка Ребекка Петерсон.