Первый в новом мире. Чем запомнился завершившийся US Open

Источник: AP 2020

Турнир обещал стать интересным еще до старта, и не только из-за спортивной составляющей. Организаторы ввели беспрецедентные меры безопасности, продиктованные угрозой заражения коронавирусом. Постоянные тесты, изоляция, ношение масок — казалось бы, что может пойти не так? Но и профессиональные спортсмены — тоже люди, так что без нарушения правил не обошлось. Идеально организовать все протоколы безопасности, видимо, тоже не получилось. Как итог — сдавший положительный тест на коронавирус француз Бенуа Пэр. Спортсмен переносил болезнь бессимптомно, но после положительного теста был снят с соревнований и попал в десятидневный карантин.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4e673c64142283b88112" data-vnd="4e673c64142283b88112" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4e673c64142283b88112" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Все контактировавшие с Пэром люди попали под наблюдение, но организаторы не стали раскрывать имена и фамилии этих «подозреваемых». С одной стороны, понятное решение, но с другой — случилась волна критики со стороны игроков, которые порой были вынуждены из СМИ узнавать о том, что происходит. Без лишних комментариев с турнира снялись получившие первый номер посева (фавориты турнира, — прим. ТАСС) в парном разряде француженка Кристина Младенович и венгерка Тимея Бабош. Причина — из-за предписания француженке уйти на карантин в связи с контактом с зараженным коронавирусом. Предполагается, что тут имелся в виду именно Пэр. К счастью, на этом коронавирусный шлейф затих. Но лишь для того, чтобы уступить место более громкому скандалу.

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От участия в турнире отказался ряд лидеров мирового тенниса, и тем ценнее для статуса соревнований было участие первой ракетки мира — серба Новака Джоковича. В том числе и поэтому таким спорным выглядит решение организаторов дисквалифицировать теннисиста за неспортивное поведение. В теннисе порой случается всякое — в запале ломают ракетки, язвят в сторону соперников, кричат на судей. Но нельзя ведь исключать и ситуации, когда вред был причинен случайно и безо всякого злого умысла.

В матче четвертого круга Джокович играл с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Направляясь к сетке для смены сторон, лидер мирового рейтинга достал из кармана мяч и не глядя отбросил его за спину ракеткой. Мяч попал в линейного судью, женщина упала и несколько минут не могла подняться. Организаторы турнира приняли решение дисквалифицировать серба, отметив в беседе с ним, что на их решение в том числе повлиял факт не первого проявления агрессии Джоковичем в матче.

В итоге Джокович был лишен рейтинговых очков и призовых денег, заработанных на турнире. Да еще и оштрафован за то, что не явился на послематчевую пресс-конференцию. Досталось и пострадавшей судье Лоре Кларк — фанаты Джоковича нашли ее аккаунт в соцсетях и не поленились оставить оскорбительные комментарии под каждым постом и каждой фотографией. Некоторые дошли и до угроз. Ситуацию постарался поправить сам Джокович, который обратился к болельщикам с просьбой прекратить травлю, подчеркнув, что вот судья Кларк-то точно не виновата в решении организаторов.

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А что по спорту

До Нью-Йорка российские теннисисты добрались большой командой, основные надежды болельщики возлагали, конечно, на мужской турнир. К сожалению, Евгений Донской выбыл в первом же круге, еще две игры россияне сыграли друг с другом. Карен Хачанов в матче второго круга обыграл соотечественника Андрея Кузнецова, но в третьем круге уступил австралийцу Алексу де Минору. Даниил Медведев и Андрей Рублев сыграли первый для Открытого чемпионата США русский четвертьфинал. Дальше прошел Медведев, но прошлогодний финалист в этом году остановился в шаге от решающего матча и в полуфинале уступил Доминику Тиму. Это поражение немного скрашивает то, что Тим на этом турнире вообще не знал проигрышей. В финале австриец не без труда одолел Александра Зверева и завоевал свой первый титул Большого шлема.

В женской сетке лучшей среди россиянок стала дебютантка US Open Варвара Грачева, которая в матче третьего круга уступила хорватке Петре Мартич. Зато одна из самых запоминающихся побед получилась у Екатерины Александровой, в первом круге обыгравшей легендарную бельгийку Ким Клейстерс. В женском финале за титул поборолись американка Наоми Осака и белорусская теннисистка Виктория Азаренко, которая в полуфинале остановила саму Серену Уильямс. Но в решающем матче сильнее оказалась Осака, которая продолжает свой чемпионский график — по одному титулу Большого шлема раз в год.

После первого круга одиночный женский турнир покинула и Вера Звонарева, уступив 17-летней канадке Лейле Фернандес. Но 36-летняя россиянка без победы домой не уехала — Звонарева с немкой Лаурой Зигемунд стала победительницей Открытого чемпионата США по теннису в парном разряде.

Для Веры это не первый триумф в парном разряде — в 2006 году она выиграла US Open вместе с француженкой Натали Деши, также она является победительницей Открытого чемпионата Австралии 2012 года в паре со Светланой Кузнецовой. Но уникальность именно этого успеха в том, что спортсменка сумела восстановиться после травмы плеча, вернуться после трехлетней паузы в соревнованиях и совершить один из самых впечатляющих камбэков в женском теннисе.