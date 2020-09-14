Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Барыс
ЦСКА
01
Хоккей. КХЛ
перерыв
Сибирь
Динамо Р
03
Футбол. Премьер-лига
18:30
Зенит
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
20:00
Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ростов
Локомотив
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
ХК Динамо
24
Футбол. Зарубежный
22:15
Брайтон & Хоув
Челси
Хоккей. НХЛ
15.09
Вегас Голден Найтс
Даллас Старз
Все события
Фоторепортажи
15Финал Лиги чемпионов: «Бавария» сильнее «ПСЖ»
26Ошибка Гильерме, Баринов с костылями и два удаления
15:56 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Павлюченкова вышла во второй круг теннисного турнира в Риме

ТАСС, 14 сентября. Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла китаянку Чжан Шуай в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории «Премьер 5», который проходит в Риме.

Наверх
Источник: AP 2020

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:1 в пользу 29-летней россиянки. В следующем круге она сыграет с четвертой сеяной турнира украинкой Элиной Свитолиной.

Павлюченкова занимает 36-е место в рейтинге WTA, в активе россиянки 12 побед на турнирах под эгидой организации. Павлюченкова доходила до четвертьфиналов всех турниров серии Большого шлема, однако ни разу не проходила дальше. Россиянка приняла решение пропустить Открытый чемпионат США, завершившийся в ночь на понедельник, из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Чжан Шуай 31 год, она занимает 40-ю строчку в мировом рейтинге. Китайская теннисистка дважды побеждала на турнирах WTA. На турнирах серии Большого шлема ее лучшим результатом является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии и Уимблдона.

Турнир в Риме завершится 21 сентября, матчи проходят на грунте. Открытый чемпионат Франции пройдет с 27 сентября по 11 октября.

 "Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
Алена Косторная впервые прокомментировала уход от Тутберидзе, причем сделала это без тени стеснения
«Зенит» поборется за лидерство. 7-й тур РПЛ завершится сегодня
Следующий бой Нурмагомедова пройдет без зрителей
Охладили пыл. ЦСКА лишил «Спартак» лидерства в РПЛ
Неймар ответил оскорбившему его на поле сопернику
СМИ: Экс-капитан «Зенита» заключил контракт с клубом АПЛ
«Челси» договорился о покупке голкипера
Российский теннисист квалифицировался на Итоговый турнир ATP
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь