Российский теннисист Хачанов проиграл в первом круге турнира Masters в Риме
ТАСС, 14 сентября. Россиянин Карен Хачанов проиграл норвежцу Касперу Рууду в матче первого круга теннисного турнира серии Masters в Риме.
ТАСС, 14 сентября. Россиянин Карен Хачанов проиграл норвежцу Касперу Рууду в матче первого круга теннисного турнира серии Masters в Риме.
Хачанов, у которого был одиннадцатый номер посева, проиграл со счетом 3:6, 6:3, 1:6. Во втором круге Рууд встретится с победителем пары Лоренцо Сонего (Италия) — Николоз Басилашвили (Грузия), их встреча состоится позднее в понедельник.
Хачанову 24 года, он занимает 16-е место в рейтинге Ассоциации
Рууду 21 год, он располагается на 34-й строчке мирового рейтинга, одержал одну победу на турнирах ATP. На турнирах серии Большого шлема его лучшим результатом является выход в третий круг на Открытом чемпионате Франции и США.
Турнир в Риме завершится 21 сентября, матчи проходят на грунте. В прошлом году чемпионом стал испанец Рафаэль Надаль. Открытый чемпионат Франции пройдет с 27 сентября по 11 октября.