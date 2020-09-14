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16:07 (мск), источник: ТАСС

Российский теннисист Хачанов проиграл в первом круге турнира Masters в Риме

ТАСС, 14 сентября. Россиянин Карен Хачанов проиграл норвежцу Касперу Рууду в матче первого круга теннисного турнира серии Masters в Риме.

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Источник: РИА "Новости"

Хачанов, у которого был одиннадцатый номер посева, проиграл со счетом 3:6, 6:3, 1:6. Во втором круге Рууд встретится с победителем пары Лоренцо Сонего (Италия) — Николоз Басилашвили (Грузия), их встреча состоится позднее в понедельник.

Хачанову 24 года, он занимает 16-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), на счету россиянина четыре победы на турнирах под эгидой ассоциации. Наивысшим достижением россиянина на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал прошлогоднего Открытого чемпионата Франции. На Открытом чемпионате США, завершившемся в понедельник, Хачанов завершил борьбу в третьем круге.

Рууду 21 год, он располагается на 34-й строчке мирового рейтинга, одержал одну победу на турнирах ATP. На турнирах серии Большого шлема его лучшим результатом является выход в третий круг на Открытом чемпионате Франции и США.

Турнир в Риме завершится 21 сентября, матчи проходят на грунте. В прошлом году чемпионом стал испанец Рафаэль Надаль. Открытый чемпионат Франции пройдет с 27 сентября по 11 октября.

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