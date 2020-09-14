Кудерметова проиграла Стрыцовой в первом круге теннисного турнира в Риме

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась победой Стрыцовой со счетом 6:3, 6:3. Во втором круге она сыграет с соотечественницей Каролиной Плишковой, посеянной на турнире под вторым номером.

Кудерметовой 23 года, она занимает 42-е место в рейтинге WTA. На прошлогоднем Открытом чемпионате Франции она дошла до третьего круга, показав свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема.

34-летняя Стрыцова располагается на 37-й строчке рейтинга, она завоевала два титула WTA. Ее наивысшим результатом является выход в полуфинал прошлогоднего розыгрыша Уимблдона.