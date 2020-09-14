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16:39 (мск), источник: ТАСС

Кудерметова проиграла Стрыцовой в первом круге теннисного турнира в Риме

ТАСС, 14 сентября. Россиянка Вероника Кудерметова уступила чешке Барборе Стрыцовой в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории «Премьер 5», который проходит в Риме.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась победой Стрыцовой со счетом 6:3, 6:3. Во втором круге она сыграет с соотечественницей Каролиной Плишковой, посеянной на турнире под вторым номером.

Кудерметовой 23 года, она занимает 42-е место в рейтинге WTA. На прошлогоднем Открытом чемпионате Франции она дошла до третьего круга, показав свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема.

34-летняя Стрыцова располагается на 37-й строчке рейтинга, она завоевала два титула WTA. Ее наивысшим результатом является выход в полуфинал прошлогоднего розыгрыша Уимблдона.

Турнир в Риме завершится 21 сентября, матчи проходят на грунте. Действующей чемпионкой турнира является Плишкова. Открытый чемпионат Франции пройдет с 27 сентября по 11 октября.

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