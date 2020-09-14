Джокович допустил повторение приведшего к дисквалификации с US Open инцидента
Первая ракетка мира серб Новак Джокович допустил повторение инцидента, приведшего к его дисквалификации с US Open. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Первая ракетка мира серб Новак Джокович допустил повторение инцидента, приведшего к его дисквалификации с US Open. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Спортсмен отметил, что извлек уроки из произошедшего и впредь постарается не повторять своих ошибок. При этом теннисист рассказал о большом эмоциональном давлении во время игры,
Джокович 6 сентября во время матча 1/8 финала US Open против Пабло
Джокович — первая ракетка мира в одиночном разряде. На его счету 17 побед на турнирах серии «Большого шлема». US Open он выигрывал трижды.