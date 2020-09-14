Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ростов
Локомотив
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон Уондерерс
02
Футбол. Зарубежный
22:15
Брайтон & Хоув
Челси
Футбол. Премьер-лига
18:30
Зенит
Арсенал Т
31
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
ЦСКА
Б
12
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Динамо Р
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
15.09
Вегас Голден Найтс
Даллас Старз
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
ХК Динамо
24
Все события
Фоторепортажи
33«Рубин» Слуцкого отнял очки у ЦСКА в Москве
24Лезгинка в Химках: «Ахмат» одержал волевую победу в гостях
19:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Джокович допустил повторение приведшего к дисквалификации с US Open инцидента

Первая ракетка мира серб Новак Джокович допустил повторение инцидента, приведшего к его дисквалификации с US Open. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Наверх
Источник: AFP 2020

Спортсмен отметил, что извлек уроки из произошедшего и впредь постарается не повторять своих ошибок. При этом теннисист рассказал о большом эмоциональном давлении во время игры, из-за которого он не всегда может держать себя в руках. Именно поэтому подобный инцидент, по словам игрока, может повториться в будущем.

Джокович 6 сентября во время матча 1/8 финала US Open против Пабло Карреньо-Бусты не глядя ударил ракеткой по мячу и попал в судью, находившуюся за его спиной. Она упала на корт и стала задыхаться, после чего ее увели для оказания помощи. В итоге арбитры решили дисквалифицировать теннисиста. Победителем турнира стал австриец Доминик Тим.

Джокович — первая ракетка мира в одиночном разряде. На его счету 17 побед на турнирах серии «Большого шлема». US Open он выигрывал трижды.

 «Самая сексуальная спортсменка» попозировала в обтягивающих шортах
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
Кучеров побил рекорды Федорова и Дацюка и мчится к новым высотам
Следующий бой Нурмагомедова пройдет без зрителей
Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов
Неймар воюет в твиттере из-за расистского скандала
СМИ: Экс-капитан «Зенита» заключил контракт с клубом АПЛ
«Спартак» попросил РФС разъяснить решения Карасева в игре с ЦСКА
Российский теннисист квалифицировался на Итоговый турнир ATP
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь