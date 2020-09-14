Блинкова вышла во второй круг турнира в Риме

Блинкова вышла во второй круг турнира в Риме

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Россиянка Анна Блинкова вышла во второй круг теннисного турнира в Риме, призовой фонд которого составляет около 1,7 миллиона евро.