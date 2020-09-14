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19:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Блинкова вышла во второй круг турнира в Риме

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Россиянка Анна Блинкова вышла во второй круг теннисного турнира в Риме, призовой фонд которого составляет около 1,7 миллиона евро.

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Источник: Спорт РИА Новости

Блинкова, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, в первом круге обыграла швейцарку Джил Тайхман — 6:3, 6:3. Матч продолжался 1 час 15 минут.

Следующей соперницей Блинковой станет победительница встречи между Элисон Риске (США, 13-й номер посева) — Алена Большова (Испания).

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