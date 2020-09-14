Блинкова вышла во второй круг турнира в Риме
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Россиянка Анна Блинкова вышла во второй круг теннисного турнира в Риме, призовой фонд которого составляет около 1,7 миллиона евро.
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Россиянка Анна Блинкова вышла во второй круг теннисного турнира в Риме, призовой фонд которого составляет около 1,7 миллиона евро.
Блинкова, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, в первом круге обыграла швейцарку Джил Тайхман — 6:3, 6:3. Матч продолжался 1 час 15 минут.
Следующей соперницей Блинковой станет победительница встречи между Элисон Риске (США, 13-й номер посева) — Алена Большова (Испания).