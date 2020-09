Азаренко проиграла финал US Open, но серьезно поднялась в рейтинге

Первый сет Азаренко оставила за собой. Она легко перемещалась по площадке и раз за разом огорошивала Осаку, укладывая мяч в корт, — 6:1. В начале второго сета Азаренко снова повела со счетом 2:0 и могла развить успех, но японка сумела собраться и переломить ход игры, взяв следующие два сета, — 6:3, 6:3. После матча белоруска говорила:



— Перелом в игре произошел, наверное, в паузе между сетами или, может, в начале второй партии. Наоми стала действительно лучше играть — здорово двигалась, начала чаще пробивать под самую линию. В целом игра стала агрессивнее. Не думаю, что в матче был всего один переломный момент. Во второй партии при счете то ли 3:4, то ли 3:5 был затяжной гейм, в котором я не использовала шансы. Старалась изменить ситуацию, но до конца дело не довела. Даже в третьей партии имела шансы на камбэк.

Наоми Осакa.



До финала US Open соперницы уже четыре раза встречались на корте. Лишь однажды победа осталась за Азаренко, и та добыта в 2016-м, когда Осака была далека от нынешнего уровня. В истории противостояния теннисисток формально есть еще один поединок, в котором в выигрыше осталась Азаренко, — в финале турнира в Цинциннати, прошедшем в Нью-Йорке. Но встречи не было: Осака тогда, сославшись на травму бедра, не вышла на корт, и победительницей соревнований стала Азаренко. Если бы тот матч состоялся, возможно, и результат финала US Open после «прикидки» в игре мог быть другим. Но итог таков: Виктория уступила и призналась:



«Я выложила на корте все, что могла. Я чувствую, что сильно продвинулась и сыграла много отличных матчей. Мне было очень весело играть в финале US Open, я благодарна за эту возможность».



В развязке US Open упорным получился решающий матч не только в женском одиночном разряде — не менее ярким было противостояние и у мужчин. Австриец Доминик Тим впервые выиграл титул на турнирах «Большого шлема», в упорном пятисетовом поединке переиграв немца Александра Зверева, — 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6. В чем-то финалы у женщин и мужчин оказались схожи. Александр Зверев после игры тоже говорил об упущенных шансах, отмечая, что, выиграв два сета, потерпеть поражение в решающем матче турнира «Большого шлема» непросто. Но теннисисту всего 23 года, и он надеется, что у него еще будет шанс взять титул. 27-летний Доминик Тим, ранее трижды выходивший в финалы турниров такого уровня и на US Open взявший первый титул, признался, что исполнил свою многолетнюю мечту:



— Я мечтал об этом с детства, но тогда это казалось чем-то далеким. Затем я постепенно приближался к вершине. В какой-то момент я осознал, что однажды, возможно, выиграю один из четырех крупнейших титулов в теннисе. Много работал. Я посвятил всю жизнь победе на мэйджоре. Теперь мне это удалось. Это огромное достижение для меня.



Еще одна попытка взять титул на турнирах серии «Большого шлема» у теннисистов будет совсем скоро — на «Ролан Гаррос», который стартует в Париже 27 сентября. А пока Виктория Азаренко станет единственной белорусской участницей на турнире в Риме с призовым фондом свыше двух миллионов долларов. В первом матче белоруска сыграет с американкой Винус Уильямс.