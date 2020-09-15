«Поражение от Тима принесет пользу Медведеву». Елена Веснина — об итогах US Open-2020
Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде специально для Team Russia прокомментировала первый в этом сезоне турнир из серии «Большого шлема».
Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде специально для Team Russia прокомментировала первый в этом сезоне турнир из серии «Большого шлема».
— Турнир проходил без зрителей, и это стало его главной особенностью, — рассказала Елена Веснина. — Особенно отсутствие всегда эмоциональной
— Наша Вера Звонарева в 36 лет повторила свое достижение 14-летней давности, выиграв на «Флэшинг Медоуз» парный разряд с немкой Лаурой Зигемунд. Это подвиг?
— Конечно! Иначе ее выступление и
— Лаура Зигемунд соответствует ее статусу и квалификации?
— Немка очень сильная теннисистка. Ее отличает отменная реакция, быстрое передвижение по корту и умение находить на площадке горячие точки. Конечно, Звонарева по классу и уровню мастерства круче своей нынешней партнерши, а значит играет в дуэте главенствующую роль. Тем не менее, Зигемунд занимает прочные позиции в Туре. В ее активе есть победа на престижном турнире в Штутгарте, где она в 2017 году на пути к финалу выбила из борьбы трех теннисисток из тoп-10: румынку Симону Халеп, Роберту Винчи из Италии и полячку Агнешку Радваньску. Да, в этом году состав участниц парной сетки US Open был не самым сильным, но и Звонарева с Зигемунд играли вместе впервые. Так что, нет факторов, которые могли бы принизить значимость их победы.
— Играть в паре с представительницей другой страны сложнее, чем с соотечественницей?
— На протяжении своей карьеры я выступала с разными зарубежными напарницами, но проблем особых не испытывала. Да, с Екатериной Макаровой мы лучше понимали друг друга: одна школа тенниса, общий менталитет. Вообще, случаи бывают разные. Иногда спортсменки на корте даже не разговаривают между собой, а просто играют. Мы же с Катей, общались не только во время игры, но и за пределами стадиона.
— Какие ощущения остались после матчей женского одиночного разряда?
— На мой взгляд, эта часть US Open получилась очень интересной. Более того, когда увидела имена полуфиналисток, то меня посетило легкое ощущение дежавю. Я имею ввиду пару Серена Уильямс — Виктория Азаренко.
— Как отреагировали на победу японки Наоми Осаки над белорусской теннисисткой в финале?
— Одаренная, талантливая, физически сильная спортсменка. Она не похожа ни на кого, будто из космоса. Японский менталитет дает ей
— Россиянки могут похвастаться только выступлением Варвары Грачевой, пробившейся в третий раунд.
— Варвара делает только свои первые шаги на таких крупных аренах. Она еще не звезда, но уже маленькая звездочка. Я ее знаю еще с юниорских турниров. Мне очень импонирует ее игра. Варя — девочка целеустремленная и талантливая. У Грачевой есть все задатки, чтобы попасть в обойму к именитым теннисисткам, но для этого ей надо еще выполнить громадный объем работы. В эти дни она показала невероятный характер, отыграв во втором круге четыре матчбола у опытнейшей француженки Кристины Младенович. Поверьте мне, на «мэйджорах» не сдаться в такой момент — дорогого стоит.
— Одним из самых обсуждаемых на турнире был русский четвертьфинал Даниил Медведев — Андрей Рублев (7:6,6:3,7:6). На ваш взгляд, в чем изюминка этого противостояния?
— Потрясающий матч, за которым я наблюдала с большим удовольствием. Считаю, что изначально у Андрея были некоторые шансы на победу — он зажигательный, я бы сказала, электрический парень. Но Медведев выглядел более хладнокровным, что было ему только на руку. Рублеву в
— Как считаете, в полуфинале у Медведева были шансы переиграть австрийца Доминика Тима?
— Мне очень хотелось, чтобы Даня добрался, как минимум, до финала. Но Тим сейчас выглядит, что ли, созревшим для побед такого уровня. Австриец к этим соревнованиям подошел более готовым, чем Медведев. Но если наш теннисист сделает правильные выводы, то такое поражение может принести даже больше пользы, чем победа. Шансы у россиянина были: он вел 4:1 во второй партии, мог попытаться взять третий сет на приеме. Но на данный момент австриец выглядит мастеровитей. Об этом свидетельствует и его победа над Сашей Зверевым, когда Тим отыгрался со счета 0:2, став первым теннисистом Открытой эры, кому это удалось сделать в финале открытого чемпионата США. Меня потрясла физическая готовность Доминика — по этому параметру он уже догнал Новака Джоковича и Рафаэля Надаля. Выносливый, работоспособный, на все сто отдающийся своему делу спортсмен.
— Не могу не спросить про дисквалификацию Джоковича. Суровость наказания соразмерна поступку сербского игрока?
— Уверена, что Новак угодил мячом в
— По собственному опыту можете подтвердить, что по накалу страстей US Open превосходит олимпийские теннисные турниры?
— Абсолютно разные турниры, сравнивать которые достаточно тяжело. Открытый чемпионат США,
— Следующий «мэйджор» — Открытый чемпионат Франции — стартует уже 27 сентября. Смена привычного графика не отразится на зрителях и спортсменах?
— Публика истосковалась по большому теннису и с нетерпением ждет встречи со своими кумирами — теперь только во время телетрансляций. У спортсменов на восстановление времени действительно мало, ведь им еще предстоит пройти процесс акклиматизации в Европе. Насколько мне известно, Тим и Зверев по этой причине снялись с крупного грунтового турнира в Риме, стартовавшего в понедельник. Будет ли сенсация на Ролан Гаррос, сказать не берусь. Многие предвещали неожиданности на US Open, но как мы видим, в победителях люди далеко не случайные.
— Что ждете в Париже от россиян?
— Яркого выступления как от мальчиков, так и от девочек. Грунт — очень успешное покрытие для россиян. Напомню, что в разные годы на Ролан Гаррос выигрывали Евгений Кафельников, Мария Шарапова (дважды), Светлана Кузнецова и Анастасия Мыскина. Я и сама очень любила там играть.
Владимир Топильский