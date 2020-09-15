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14:04 (мск), источник: TeamRussia.pro

«Поражение от Тима принесет пользу Медведеву». Елена Веснина — об итогах US Open-2020

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде специально для Team Russia прокомментировала первый в этом сезоне турнир из серии «Большого шлема».

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Источник: Reuters

— Турнир проходил без зрителей, и это стало его главной особенностью, — рассказала Елена Веснина. — Особенно отсутствие всегда эмоциональной нью-йоркской публики бросалось в глаза, когда мы были свидетелями потрясающих матчей с невероятным накалом страстей и интригующими развязками. Недаром же US Open называют самым громким турниром из серии «Большого шлема». Этому, правда, еще и способствует находящийся неподалеку аэропорт «Ла-Гвардия». В остальном все было достаточно привычно.

Звонарева совершила подвиг

— Наша Вера Звонарева в 36 лет повторила свое достижение 14-летней давности, выиграв на «Флэшинг Медоуз» парный разряд с немкой Лаурой Зигемунд. Это подвиг?

— Конечно! Иначе ее выступление и назвать-то нельзя. Вера прирожденный боец, трудяга. Она никогда не забывала о теннисе, даже когда вышла замуж и родила ребенка. Сейчас, несмотря на возраст, она показывает игру самого высокого уровня.

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— Лаура Зигемунд соответствует ее статусу и квалификации?

— Немка очень сильная теннисистка. Ее отличает отменная реакция, быстрое передвижение по корту и умение находить на площадке горячие точки. Конечно, Звонарева по классу и уровню мастерства круче своей нынешней партнерши, а значит играет в дуэте главенствующую роль. Тем не менее, Зигемунд занимает прочные позиции в Туре. В ее активе есть победа на престижном турнире в Штутгарте, где она в 2017 году на пути к финалу выбила из борьбы трех теннисисток из тoп-10: румынку Симону Халеп, Роберту Винчи из Италии и полячку Агнешку Радваньску. Да, в этом году состав участниц парной сетки US Open был не самым сильным, но и Звонарева с Зигемунд играли вместе впервые. Так что, нет факторов, которые могли бы принизить значимость их победы.

— Играть в паре с представительницей другой страны сложнее, чем с соотечественницей?

— На протяжении своей карьеры я выступала с разными зарубежными напарницами, но проблем особых не испытывала. Да, с Екатериной Макаровой мы лучше понимали друг друга: одна школа тенниса, общий менталитет. Вообще, случаи бывают разные. Иногда спортсменки на корте даже не разговаривают между собой, а просто играют. Мы же с Катей, общались не только во время игры, но и за пределами стадиона.

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Осака — теннисистка из космоса

— Какие ощущения остались после матчей женского одиночного разряда?

— На мой взгляд, эта часть US Open получилась очень интересной. Более того, когда увидела имена полуфиналисток, то меня посетило легкое ощущение дежавю. Я имею ввиду пару Серена Уильямс — Виктория Азаренко. Семь-восемь лет назад они были основными соперницами на «мастерсах» и «мэйджорах». Я всегда обожала их противостояние, и матч, который мы увидели сейчас, тоже не обманул наших ожиданий. (Азаренко добилась победы со счетом 1:6,6:3,6:3 — прим. Team Russia). Не знаю почему, но тот поединок мне хотелось смотреть вечно.

— Как отреагировали на победу японки Наоми Осаки над белорусской теннисисткой в финале?

— Одаренная, талантливая, физически сильная спортсменка. Она не похожа ни на кого, будто из космоса. Японский менталитет дает ей какое-то спокойствие и рассудительность. Во время игры она ведет себя хладнокровнее, чем многие другие сильные и известные теннисистки. Выиграв свой третий «Большой шлем», Осака вошла в когорту великих, без сомнения. Уровень ее игры стремительно растет с каждым днем.

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— Россиянки могут похвастаться только выступлением Варвары Грачевой, пробившейся в третий раунд.

— Варвара делает только свои первые шаги на таких крупных аренах. Она еще не звезда, но уже маленькая звездочка. Я ее знаю еще с юниорских турниров. Мне очень импонирует ее игра. Варя — девочка целеустремленная и талантливая. У Грачевой есть все задатки, чтобы попасть в обойму к именитым теннисисткам, но для этого ей надо еще выполнить громадный объем работы. В эти дни она показала невероятный характер, отыграв во втором круге четыре матчбола у опытнейшей француженки Кристины Младенович. Поверьте мне, на «мэйджорах» не сдаться в такой момент — дорогого стоит.

Русский четвертьфинал был потрясающим

— Одним из самых обсуждаемых на турнире был русский четвертьфинал Даниил Медведев — Андрей Рублев (7:6,6:3,7:6). На ваш взгляд, в чем изюминка этого противостояния?

— Потрясающий матч, за которым я наблюдала с большим удовольствием. Считаю, что изначально у Андрея были некоторые шансы на победу — он зажигательный, я бы сказала, электрический парень. Но Медведев выглядел более хладнокровным, что было ему только на руку. Рублеву в каких-то моментах не хватило самообладания, а может быть и везения. Тай-брейк — это небольшая лотерея, а их в поединке набралось сразу два.

— Как считаете, в полуфинале у Медведева были шансы переиграть австрийца Доминика Тима?

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— Мне очень хотелось, чтобы Даня добрался, как минимум, до финала. Но Тим сейчас выглядит, что ли, созревшим для побед такого уровня. Австриец к этим соревнованиям подошел более готовым, чем Медведев. Но если наш теннисист сделает правильные выводы, то такое поражение может принести даже больше пользы, чем победа. Шансы у россиянина были: он вел 4:1 во второй партии, мог попытаться взять третий сет на приеме. Но на данный момент австриец выглядит мастеровитей. Об этом свидетельствует и его победа над Сашей Зверевым, когда Тим отыгрался со счета 0:2, став первым теннисистом Открытой эры, кому это удалось сделать в финале открытого чемпионата США. Меня потрясла физическая готовность Доминика — по этому параметру он уже догнал Новака Джоковича и Рафаэля Надаля. Выносливый, работоспособный, на все сто отдающийся своему делу спортсмен.

— Не могу не спросить про дисквалификацию Джоковича. Суровость наказания соразмерна поступку сербского игрока?

— Уверена, что Новак угодил мячом в женщину-лайнсмена не специально. Но в регламенте соревнований есть графа, в которой черным по белому написано, что если ты попадаешь мячом в судью на вышке, судью на линии или болбоя, то отстранение следует незамедлительно. Конечно, Джоковичу не повезло: он попал женщине куда-то в горло, а реакция пострадавшей, которая рухнула, как подкошенная, не оставила ему шансов на положительный вердикт.

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Грунт — покрытие для россиян

— По собственному опыту можете подтвердить, что по накалу страстей US Open превосходит олимпийские теннисные турниры?

— Абсолютно разные турниры, сравнивать которые достаточно тяжело. Открытый чемпионат США, во-первых, проходит каждый год, да и публика там собирается искушенная (не считая, конечно, 2020 года). Антураж в Нью-Йорке совсем другой, этот турнир более популярен и востребован. Для многих поход на ночной матч US Open стал доброй семейной традицией, а вот на Олимпийских играх собрать воедино настоящих ценителей тенниса довольно сложно. Соревнования проводятся на пяти континентах, и везде отношение к этой игре разное. Зато для самих спортсменов олимпийская золотая медаль — самая ценная награда в жизни.

— Следующий «мэйджор» — Открытый чемпионат Франции — стартует уже 27 сентября. Смена привычного графика не отразится на зрителях и спортсменах?

— Публика истосковалась по большому теннису и с нетерпением ждет встречи со своими кумирами — теперь только во время телетрансляций. У спортсменов на восстановление времени действительно мало, ведь им еще предстоит пройти процесс акклиматизации в Европе. Насколько мне известно, Тим и Зверев по этой причине снялись с крупного грунтового турнира в Риме, стартовавшего в понедельник. Будет ли сенсация на Ролан Гаррос, сказать не берусь. Многие предвещали неожиданности на US Open, но как мы видим, в победителях люди далеко не случайные.

— Что ждете в Париже от россиян?

— Яркого выступления как от мальчиков, так и от девочек. Грунт — очень успешное покрытие для россиян. Напомню, что в разные годы на Ролан Гаррос выигрывали Евгений Кафельников, Мария Шарапова (дважды), Светлана Кузнецова и Анастасия Мыскина. Я и сама очень любила там играть.

Владимир Топильский

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