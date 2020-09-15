«Поражение от Тима принесет пользу Медведеву». Елена Веснина — об итогах US Open-2020

Источник: Reuters

— Турнир проходил без зрителей, и это стало его главной особенностью, — рассказала Елена Веснина. — Особенно отсутствие всегда эмоциональной нью-йоркской публики бросалось в глаза, когда мы были свидетелями потрясающих матчей с невероятным накалом страстей и интригующими развязками. Недаром же US Open называют самым громким турниром из серии «Большого шлема». Этому, правда, еще и способствует находящийся неподалеку аэропорт «Ла-Гвардия». В остальном все было достаточно привычно.

Звонарева совершила подвиг

— Наша Вера Звонарева в 36 лет повторила свое достижение 14-летней давности, выиграв на «Флэшинг Медоуз» парный разряд с немкой Лаурой Зигемунд. Это подвиг?

— Конечно! Иначе ее выступление и назвать-то нельзя. Вера прирожденный боец, трудяга. Она никогда не забывала о теннисе, даже когда вышла замуж и родила ребенка. Сейчас, несмотря на возраст, она показывает игру самого высокого уровня.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CFBVUxHAXbQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Vera Zvonareva (@vera.zvonareva)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-09-12T03:08:01+00:00">11 Сен 2020 в 8:08 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Лаура Зигемунд соответствует ее статусу и квалификации?

— Немка очень сильная теннисистка. Ее отличает отменная реакция, быстрое передвижение по корту и умение находить на площадке горячие точки. Конечно, Звонарева по классу и уровню мастерства круче своей нынешней партнерши, а значит играет в дуэте главенствующую роль. Тем не менее, Зигемунд занимает прочные позиции в Туре. В ее активе есть победа на престижном турнире в Штутгарте, где она в 2017 году на пути к финалу выбила из борьбы трех теннисисток из тoп-10: румынку Симону Халеп, Роберту Винчи из Италии и полячку Агнешку Радваньску. Да, в этом году состав участниц парной сетки US Open был не самым сильным, но и Звонарева с Зигемунд играли вместе впервые. Так что, нет факторов, которые могли бы принизить значимость их победы.

— Играть в паре с представительницей другой страны сложнее, чем с соотечественницей?

— На протяжении своей карьеры я выступала с разными зарубежными напарницами, но проблем особых не испытывала. Да, с Екатериной Макаровой мы лучше понимали друг друга: одна школа тенниса, общий менталитет. Вообще, случаи бывают разные. Иногда спортсменки на корте даже не разговаривают между собой, а просто играют. Мы же с Катей, общались не только во время игры, но и за пределами стадиона.

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Осака — теннисистка из космоса

— Какие ощущения остались после матчей женского одиночного разряда?

— На мой взгляд, эта часть US Open получилась очень интересной. Более того, когда увидела имена полуфиналисток, то меня посетило легкое ощущение дежавю. Я имею ввиду пару Серена Уильямс — Виктория Азаренко. Семь-восемь лет назад они были основными соперницами на «мастерсах» и «мэйджорах». Я всегда обожала их противостояние, и матч, который мы увидели сейчас, тоже не обманул наших ожиданий. (Азаренко добилась победы со счетом 1:6,6:3,6:3 — прим. Team Russia). Не знаю почему, но тот поединок мне хотелось смотреть вечно.

— Как отреагировали на победу японки Наоми Осаки над белорусской теннисисткой в финале?

— Одаренная, талантливая, физически сильная спортсменка. Она не похожа ни на кого, будто из космоса. Японский менталитет дает ей какое-то спокойствие и рассудительность. Во время игры она ведет себя хладнокровнее, чем многие другие сильные и известные теннисистки. Выиграв свой третий «Большой шлем», Осака вошла в когорту великих, без сомнения. Уровень ее игры стремительно растет с каждым днем.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CFEjVvID8WL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CFEjVvID8WL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CFEjVvID8WL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от US Open (@usopen)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-09-13T09:08:12+00:00">13 Сен 2020 в 2:08 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Россиянки могут похвастаться только выступлением Варвары Грачевой, пробившейся в третий раунд.

— Варвара делает только свои первые шаги на таких крупных аренах. Она еще не звезда, но уже маленькая звездочка. Я ее знаю еще с юниорских турниров. Мне очень импонирует ее игра. Варя — девочка целеустремленная и талантливая. У Грачевой есть все задатки, чтобы попасть в обойму к именитым теннисисткам, но для этого ей надо еще выполнить громадный объем работы. В эти дни она показала невероятный характер, отыграв во втором круге четыре матчбола у опытнейшей француженки Кристины Младенович. Поверьте мне, на «мэйджорах» не сдаться в такой момент — дорогого стоит.

Русский четвертьфинал был потрясающим

— Одним из самых обсуждаемых на турнире был русский четвертьфинал Даниил Медведев — Андрей Рублев (7:6,6:3,7:6). На ваш взгляд, в чем изюминка этого противостояния?

— Потрясающий матч, за которым я наблюдала с большим удовольствием. Считаю, что изначально у Андрея были некоторые шансы на победу — он зажигательный, я бы сказала, электрический парень. Но Медведев выглядел более хладнокровным, что было ему только на руку. Рублеву в каких-то моментах не хватило самообладания, а может быть и везения. Тай-брейк — это небольшая лотерея, а их в поединке набралось сразу два.

— Как считаете, в полуфинале у Медведева были шансы переиграть австрийца Доминика Тима?

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— Мне очень хотелось, чтобы Даня добрался, как минимум, до финала. Но Тим сейчас выглядит, что ли, созревшим для побед такого уровня. Австриец к этим соревнованиям подошел более готовым, чем Медведев. Но если наш теннисист сделает правильные выводы, то такое поражение может принести даже больше пользы, чем победа. Шансы у россиянина были: он вел 4:1 во второй партии, мог попытаться взять третий сет на приеме. Но на данный момент австриец выглядит мастеровитей. Об этом свидетельствует и его победа над Сашей Зверевым, когда Тим отыгрался со счета 0:2, став первым теннисистом Открытой эры, кому это удалось сделать в финале открытого чемпионата США. Меня потрясла физическая готовность Доминика — по этому параметру он уже догнал Новака Джоковича и Рафаэля Надаля. Выносливый, работоспособный, на все сто отдающийся своему делу спортсмен.

— Не могу не спросить про дисквалификацию Джоковича. Суровость наказания соразмерна поступку сербского игрока?

— Уверена, что Новак угодил мячом в женщину-лайнсмена не специально. Но в регламенте соревнований есть графа, в которой черным по белому написано, что если ты попадаешь мячом в судью на вышке, судью на линии или болбоя, то отстранение следует незамедлительно. Конечно, Джоковичу не повезло: он попал женщине куда-то в горло, а реакция пострадавшей, которая рухнула, как подкошенная, не оставила ему шансов на положительный вердикт.

Грунт — покрытие для россиян

— По собственному опыту можете подтвердить, что по накалу страстей US Open превосходит олимпийские теннисные турниры?

— Абсолютно разные турниры, сравнивать которые достаточно тяжело. Открытый чемпионат США, во-первых, проходит каждый год, да и публика там собирается искушенная (не считая, конечно, 2020 года). Антураж в Нью-Йорке совсем другой, этот турнир более популярен и востребован. Для многих поход на ночной матч US Open стал доброй семейной традицией, а вот на Олимпийских играх собрать воедино настоящих ценителей тенниса довольно сложно. Соревнования проводятся на пяти континентах, и везде отношение к этой игре разное. Зато для самих спортсменов олимпийская золотая медаль — самая ценная награда в жизни.

— Следующий «мэйджор» — Открытый чемпионат Франции — стартует уже 27 сентября. Смена привычного графика не отразится на зрителях и спортсменах?

— Публика истосковалась по большому теннису и с нетерпением ждет встречи со своими кумирами — теперь только во время телетрансляций. У спортсменов на восстановление времени действительно мало, ведь им еще предстоит пройти процесс акклиматизации в Европе. Насколько мне известно, Тим и Зверев по этой причине снялись с крупного грунтового турнира в Риме, стартовавшего в понедельник. Будет ли сенсация на Ролан Гаррос, сказать не берусь. Многие предвещали неожиданности на US Open, но как мы видим, в победителях люди далеко не случайные.

— Что ждете в Париже от россиян?

— Яркого выступления как от мальчиков, так и от девочек. Грунт — очень успешное покрытие для россиян. Напомню, что в разные годы на Ролан Гаррос выигрывали Евгений Кафельников, Мария Шарапова (дважды), Светлана Кузнецова и Анастасия Мыскина. Я и сама очень любила там играть.