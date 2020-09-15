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19:24 (мск), источник: Vesti.kz

Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира WTA в Риме

Она в двух сетах разобралась с соперницей из Швеции.

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Источник: РИА "Новости"

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева на старте грунтового турнира WTA в Риме в двух партиях обыграла представительницу Швеции Ребекку Петерсон, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч завершился со счетом 6:2, 6:4 в пользу казахстанки, занимающей 30-е место в рейтинге WTA. Ее соперница занимает 49-ю строчку. Отметим, что Путинцевой впервые удалось обыграть Петерсон — ранее она ей уступала в 2018 и 2019 годах.

Следующей соперницей Путинцевой станет хорватка Петра Мартич, посеянная под восьмым номером. Соперницы играли между собой полторы недели назад — в 1/8 финала US Open фавориткой считалась Мартич, но казахстанка вырвала победу в трех сетах и вышла в четвертьфинал.

Ранее на турнире в Риме также успешно стартовала первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, победившая в двух сетах Екатерину Александрову из России. Во втором круге Рыбакина сыграет против представительницы Чехии Марии Боузковой.

Интересно, что если Путинцева пройдет Мартич, а Рыбакина — Боузкову, две казахстанки сыграют в третьем круге друг против друга.

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