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20:27 (мск), источник: ТАСС

Кузнецова вышла во второй раунд турнира WTA в Риме

ТАСС, 15 сентября. Россиянка Светлана Кузнецова обыграла американку Бернарду Перу в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории «Премьер 5» в Риме.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:6 (7:3), 6:3 в пользу 35-летней россиянки. В следующем круге она сыграет с эстонкой Анетт Контавейт (21-й номер рейтинга WTA).

Кузнецова занимает 38-ю строчку в рейтинге WTA, в ее активе 18 выигранных турниров. Кузнецова является победительницей Открытого чемпионата США 2004 года и Открытого чемпионата Франции 2009 года.

Пера располагается на 60-й строчке рейтинга, на Открытом чемпионате Австралии она доходила до третьего круга, что стало ее высшим достижением на турнирах серии Большого шлема.

Турнир в Риме завершится 21 сентября, матчи проходят на грунте. Призовой фонд женской части составляет $2,1 млн. Открытый чемпионат Франции пройдет с 27 сентября по 11 октября.

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