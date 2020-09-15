Кузнецова вышла во второй раунд турнира WTA в Риме

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:6 (7:3), 6:3 в пользу 35-летней россиянки. В следующем круге она сыграет с эстонкой Анетт Контавейт (21-й номер рейтинга WTA).

Кузнецова занимает 38-ю строчку в рейтинге WTA, в ее активе 18 выигранных турниров. Кузнецова является победительницей Открытого чемпионата США 2004 года и Открытого чемпионата Франции 2009 года.

Пера располагается на 60-й строчке рейтинга, на Открытом чемпионате Австралии она доходила до третьего круга, что стало ее высшим достижением на турнирах серии Большого шлема.