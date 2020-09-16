Бенчич проиграла во втором круге турнира в Риме
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Десятая ракетка мира швейцарка Белинда Бенчич не смогла выйти в третий круг теннисного турнира в Риме, призовой фонд которого составляет около 1,7 миллиона евро.
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Десятая ракетка мира швейцарка Белинда Бенчич не смогла выйти в третий круг теннисного турнира в Риме, призовой фонд которого составляет около 1,7 миллиона евро.
Бенчич, получившая шестой номер посева, в матче второго раунда проиграла Данке Ковинич из Черногории со счетом 3:6, 1:6. Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут.
За выход в четвертьфинал турнира Ковинич поспорит с победительницей матча Магда Линетт (Польша) — Элизе Мертенс (Бельгия, 11-й номер посева).